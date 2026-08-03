Urlauben "Die Bachelors"-Nadja & Mike Singer hier zusammen?

Brodelt da etwa mehr als nur die Sonne? Seit dem Finale von Die Bachelors kursieren hartnäckige Gerüchte, dass Reality-TV-Neuling Nadja frisch verliebt ist – nur mit wem, lässt sie bisher offiziell offen. Nun verdichten sich aber die Hinweise, dass Sänger Mike Singer (26) ihr Herzblatt sein könnte. Denn: Auf Instagram tauchten jetzt Fotos der beiden auf, die offenbar am selben Ort entstanden sind. Während Nadja einen malerischen Blick auf einen See mit Bergkulisse im Hintergrund teilte, veröffentlichte Mike kurz zuvor auf seinem Account ein Foto mit exakt derselben Aussicht – am Lago Maggiore in Italien.

Die Fans der beiden ließen nicht lange auf ihre Reaktionen warten. Unter Nadjas Beitrag häuften sich Kommentare, in denen Follower die Parallelen zu Mikes Posts bemerkten. "Derselbe Ort wie Mike Singer... nun könnt ihr wirklich aufhören mit dem Versteckspiel", schrieb ein Fan und ergänzte: "Ist doch schön, dass ihr verliebt seid." Besonders aufmerksame Follower wollen sogar noch mehr entdeckt haben – nämlich Mikes Handy auf dem Tisch in einem von Nadjas Fotos. "Man erkennt es auch am Handy auf dem Tisch. Handy hat Mike Singer in seiner Story in der Hand", heißt es in einem weiteren Kommentar. Hinzu kommt, dass sich die beiden offenbar seit Kurzem gegenseitig auf Instagram folgen und Mike Nadjas Beitrag sogar geliket hat. "Eine Bachelor-Teilnehmerin und ein bekannter Mikrofonsänger folgen sich gegenseitig seit ganz kurzer Zeit? Ist das etwa ein Zufall?", schrieb ein User.

Nadja hatte beim diesjährigen Format "Die Bachelors" teilgenommen und dort eine Beziehung mit Sebastian Paul begonnen – das Liebesglück währte jedoch nicht lange, denn die beiden trennten sich noch vor dem Finale. Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte um Nadja und Mike die Runde machen. Schon vor zwei Wochen hatten Fans ein weiteres Detail entdeckt, das die Gerüchte um Nadja und Mike weiter anheizte. Mike postete damals ein Video, in dem er auf einer Holzbank zwischen Feldern und Wiesen einen Song von Justin Bieber coverte. Kurz darauf zeigte Nadja in ihrer Instagram-Story ein Foto von genau derselben Bank an derselben Location.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, bekannt aus "Die Bachelors

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Instagram / nadjaa.os Nadja von "Die Bachelors", August 2026

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Instagram / mikesinger Mike Singer, August 2026

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