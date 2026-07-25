"Die Bachelors"-Nadja wirft Sebastian Paul Bodyshaming vor

Unangenehme Enthüllungen aus der aktuellen Staffel von Die Bachelors: Siegerin Nadja hat in einem Instagram-Livestream Details über ihre Zeit mit Bachelor Sebastian Paul öffentlich gemacht, die ein ganz anderes Licht auf den 33-Jährigen werfen. Demnach soll Sebastian sie während eines Dates nach dem ersten gemeinsamen Übernachtungsabend auf ihr Äußeres und ihr Essverhalten angesprochen haben. Nadja gibt an, am nächsten Morgen großen Hunger gehabt zu haben und in ihrem Unterwäsche-Set zu einem Nussriegel gegriffen zu haben – woraufhin der Bachelor sie von oben bis unten gemustert und gefragt haben soll: "Ernährst du dich eigentlich gesund, Nadja?" Als sie nachhakte, habe er geantwortet: "Sieht aber nicht so danach aus." Die 28-Jährige wirft Sebastian damit Bodyshaming vor.

Im Livestream machte Nadja außerdem deutlich, wie sie auf den Kommentar reagiert hat: "Ich habe mich super unwohl gefühlt und dann habe ich gesagt: 'Ich finde das richtig kacke von dir. Als erwachsener Mann einer Frau ein Scheißgefühl zu geben, nur weil sie da gerade etwas isst.'" Sie stellte dabei klar: "Es war einfach ein stinknormaler Nussriegel. Und selbst wenn ich mir morgens um 7 Uhr eine Milka-Tafel reinziehen will, dann mache ich das." Zudem soll es sich nicht um einen Einzelfall gehandelt haben. Auch andere Kandidatinnen sollen Kommentare von Sebastian über ihr Essverhalten erhalten haben – unter anderem soll er gefragt haben, ob eine Mitstreiterin eine Essstörung habe. Zu diesen Vorwürfen hat Sebastian sich bislang nicht geäußert.

Bemerkenswert ist, dass Sebastian von Berufs wegen eigentlich ein Experte auf diesem Gebiet ist: Er ist seit 15 Jahren Leistungssportler und arbeitet als Sport- und Ernährungscoach. In der Staffel hatte er sich schnell in Nadja verliebt, die anderen Kandidatinnen vorzeitig nach Hause geschickt und sich ganz auf sie konzentriert. Im Fernsehen war von dem Vorfall nichts zu sehen, da die entsprechenden Szenen des Übernachtungsdates offenbar nicht ausgestrahlt wurden. Dass die Beziehung zwischen den beiden nach den Dreharbeiten kein Happy End hatte, war bereits bekannt.

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Instagram / nadjaa.os "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja, Juli 2026

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026