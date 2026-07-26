Ab da an wusste Bachelors-Tim, dass Vivi die Richtige ist

Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo lassen ihre gemeinsame Liebesgeschichte noch einmal aufleben. Auf Instagram erinnern sich die beiden Realitystars an ihre Zeit bei der Sendung Die Bachelors – und Tim verrät darin ganz offen, wann er wusste, dass Vivi die Richtige für ihn ist. Der entscheidende Moment war für ihn ihr zweites Einzeldate: "Richtig bewusst war es mir bei unserem zweiten Einzeldate. Da habe ich mich schon verknallt. Da war es auch so, ich hatte auch schon, bevor das Date losging ja schon so ein, so einen Schmetterling im Bauch. Das habe ich so auch schon Jahre nicht mehr gefühlt", erklärt er schmunzelnd.

Was die Sache für Tim jedoch nicht einfacher machte: Vivi ließ sich in der Show nicht so leicht erobern. "Was mich total an dir gereizt hat, war auf jeden Fall, dass du mir in der Show trotzdem das Gefühl gegeben hast, dass ich um dich kämpfen muss", gesteht er ihr. Während sie in der ersten Nacht der Rosen noch das Gespräch mit ihm suchte, zog sie sich danach konsequent zurück. Laut Tim musste er sogar mehrmals die Initiative ergreifen, um ihre Nähe herzustellen. Vivi stimmt ihm zu und fügt hinzu, dass für sie von Anfang an klar war, wen sie kennenlernen wollte – nämlich Tim, nicht den zweiten Bachelor Sebastian Paul.

Tim hatte bereits kurz nach dem offiziellen Beziehungs-Outing auf Instagram in einem emotionalen Video seine Gefühle für Vivi in Worte gefasst und dabei ebenfalls die Schmetterlinge im Bauch erwähnt, die sie in ihm auslöst. Sieben Monate lang mussten die beiden ihre Liebe geheim halten, bevor sie endlich gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen konnten.

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Instagram / viviengrabarits Tim Reitz, Bachelor von "Die Bachelors" und seine Vivi

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026

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Instagram / viviengrabarits Vivi und Tim Reitz, "Die Bachelors"-Teilnehmer