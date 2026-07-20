Selbe Aussicht: Was läuft zwischen Bachelors-Nadja und Mike?

Sind Bachelors-Gewinnerin Nadja und Sänger Mike Singer (26) etwa ein Paar? Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche – und ein neues Detail aus den sozialen Medien lässt die Fans nun erneut aufhorchen. Auf einer Holzbank inmitten von Feldern und Wiesen filmte Mike sich selbst dabei, wie er einen Song von Justin Bieber (32) covert. Kurz darauf tauchte in Nadjas Instagram-Story ein Foto auf – von genau derselben Bank, an genau derselben Location. Beide Aufnahmen erschienen nahezu zeitgleich.

Besonders auffällig: In Mikes Video filmt ihn jemand aus mehreren verschiedenen Perspektiven und bewegt sich dabei um ihn herum – er war also definitiv nicht allein. Die Fans haben die Parallele zwischen den beiden Posts sofort bemerkt. In den Kommentaren unter seinem Clip häufen sich die Reaktionen. "Das ist wohl dieselbe Bank wie aus Nadjas Story heute", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Das würde mich ja interessieren, wer das gefilmt hat." Ob Nadja tatsächlich hinter der Kamera stand, bleibt bislang offen – eine Anfrage von Bild an Nadja blieb unbeantwortet.

Schon vor einer Woche hatte Nadja die Spekulationen im "Der Bachelor Podcast" auf RTL+ nicht wirklich aus der Welt geräumt. Während sie beim Thema Beauty-Gerüchte noch Klartext sprach, bremste sie bei Mike sofort ab. Auf die Frage von Inken Wriedt, wie es ihm gehe, sagte sie nur: "Das weiß ich nicht. Das kann man ja mal ihn selbst fragen." Und auch zu einem Video, in dem Mike angeblich mit einer Frau mit ähnlichem Tattoo zu sehen ist, blieb Nadja auffällig vage: "Es gibt mehrere Frauen mit Tattoos." Ganz nebenbei ließ Nadja damals aber ein anderes Detail fallen, das Fans ebenfalls aufhorchen ließ: Sie hatte erzählt, dass sie mit ihrem Freund in eine neue Wohnung ziehen wollten.

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Collage: Instagram / nadjaa.os, ActionPress Collage: "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja und Mike Singer

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026