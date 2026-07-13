"Die Bachelors"-Vivi und Tim machen sich Liebeserklärungen

Sieben Monate lang mussten sie ihre Liebe für sich behalten – jetzt gehen Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo als frischgebackenes Paar auch öffentlich gemeinsame Wege. Der 35-Jährige teilte auf Instagram ein emotionales Video, das seine Liebesreise mit der 28-Jährigen bei der Sendung Die Bachelors zeigt. Dazu wandte er sich in bewegenden Worten direkt an sie: "Dieses Video kommt direkt aus meinem Herzen. Es erzählt von sieben Monaten voller Liebe, Vertrauen, Geduld und gemeinsamen Erinnerungen, die bisher nur uns gehört haben." Aus dem Off ist in dem Clip Tims Stimme zu hören: "Mein Engel, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich dich auf diesem Weg finden würde. Du hast mir etwas gezeigt, von dem ich dachte, ich würde es nie wieder fühlen. Schmetterlinge im Bauch, Aufregung und Herzklopfen, als ich dich sah."

Am Tag der letzten Rose habe es für ihn nur einen richtigen Weg gegeben: "Den mit dir." Auch Vivi ließ daraufhin nicht lange auf sich warten und antwortete mit einer eigenen Videobotschaft. Darin schrieb sie: "Ich bin so verliebt in dich und liebe dich mit jedem Tag ein bisschen mehr." Sie betonte außerdem, wie stolz sie auf ihre gemeinsame Reise sei – auch wenn diese sie oft vor Herausforderungen gestellt habe. Besonders berührend: Vivi sprach darüber, wie Tim ihr von Anfang an etwas gegeben habe, das sie in dieser Situation für unmöglich gehalten hätte – nämlich Sicherheit. "Du bist einfach mein aller, allerbester Freund", erklärte sie. Egal wo er sei, dort fühle sie sich zu Hause, denn der Rosenkavalier sei ihr Safe Space. Auch Tim zeigte sich voller Vorfreude auf das, was noch kommen mag: "Jetzt beginnt unser gemeinsames Kapitel endlich auch in der Öffentlichkeit. Ich freue mich auf alles, was noch vor uns liegt."

Ganz so leicht war die Zeit der Ausstrahlung für Vivi allerdings nicht. Im RTL-Podcast sprach sie vor wenigen Tagen offen darüber, wie hart es für sie war, zuzuschauen, wie Tim in "Die Bachelors" andere Frauen datete und küsste. "Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war einfach. Gerade so die ersten Situationen waren schon schwierig anzuschauen", sagte sie. Später sei es besser geworden: "Gegen Ende hin wurde es dann besser. Also ich bin dann so ein bisschen abgehärtet." Halt gegeben habe ihr dabei vor allem Tim selbst. Weil er oft im Homeoffice arbeitete, habe sie keine einzige Episode allein schauen müssen. "Man muss halt ganz klar dazu sagen, dass Tim so krass für mich da war, wie ich das mir niemals besser ausmalen können. Er ist so der Typ Mensch, er lässt mich nie in einem unsicheren Gefühl oder in einem schlechten Gefühl", erklärte Vivi. Selbst bei Streit sei er drangeblieben: "Ich ertrage das nicht. Ich will das jetzt klären mit dir."

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Instagram / viviengrabarits Vivi und Tim Reitz, "Die Bachelors"-Teilnehmer

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Instagram / viviengrabarits Vivi und Tim Reitz, "Die Bachelors"-Teilnehmer

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo