Bachelors-Vivi verrät: So manifestierte sie sich Tim Reitz

Vivien Grabarits Lorenzo ist überzeugt: Sie hat sich ihren Traummann Tim Reitz manifestiert. In einem neuen Instagram-Video erklärt die 28-jährige Gewinnerin von Die Bachelors, wie sie nach einer langen Single-Phase von rund drei Jahren zu dieser Überzeugung gelangt ist. Damals habe sie zwar gedatet, aber stets das Gefühl gehabt, dass niemand wirklich zu ihr passe. Aus ihrem Umfeld habe sie dafür oft zu hören bekommen, sie sei schlicht zu wählerisch oder stelle sich eine Person vor, die gar nicht existiere.

Der Schlüssel zu ihrer Veränderung war laut Vivi eine simple, aber entscheidende Frage. Zunächst schrieb sie eine Liste mit allen Eigenschaften auf, die sie sich bei einem Traumpartner wünschen würde. Dann fragte sie sich, ob sich diese Person in dem Moment überhaupt für sie entscheiden würde. Ihre ehrliche Antwort lautete Nein, denn sie selbst verkörperte die gesuchten Eigenschaften noch nicht. Von da an steckte sie viel Energie in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung, um genau die Person zu werden, die sie im Partner suchte. Genau das habe sie schließlich für Tim und die Reise bei "Die Bachelors" geöffnet. Auf Instagram fasst sie es so zusammen: "Für mich hat sich alles verändert, als ich aufgehört habe, nur zu überlegen, wen ich an meiner Seite haben möchte, und angefangen habe zu fragen, welcher Mensch ich selbst in einer Beziehung sein möchte. Genau dieser Perspektivwechsel hat für mich alles verändert."

Tim und Vivi sind seit dem Ende der Sendung ein Paar, und das offenbar von Anfang an sehr innig. Der 35-Jährige teilte nach dem Finale ein emotionales Video auf Instagram, in dem er Vivi in bewegenden Worten seine Liebe gestand und verriet, wie tief seine Gefühle für sie sind. Sieben Monate lang mussten die beiden ihre Beziehung für sich behalten, bevor sie gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen konnten.

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Instagram / viviengrabarits Tim Reitz, Bachelor von "Die Bachelors" und seine Vivi

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivi

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Instagram / viviengrabarits Vivi und Tim Reitz, "Die Bachelors"-Teilnehmer