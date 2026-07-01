Erstes Indiz für Liebes-Aus von Nadja & Bachelor Sebastian?

Beim Dreamdate in Namibia geraten Sebastian Paul und Nadja plötzlich aneinander – und genau diese Szenen sorgen nun für neue Fragen rund um den Beziehungsstatus des Die Bachelors-Paares. In Folge neun der RTL-Datingshow sprechen die beiden während ihrer gemeinsamen Camper-Tour über Zukunft, Partnerschaft und das Bauchgefühl in einer Beziehung. Sebastian sagt dabei, dass das starke Verliebtheitsgefühl irgendwann nicht mehr so sei wie am Anfang. Für Nadja ist das offenbar ein wunder Punkt: Sie macht deutlich, dass sie diese Aussage nicht schön findet und widerspricht ihm direkt. Manche Zuschauer sehen darin jetzt ein mögliches erstes Indiz dafür, warum es nach den Dreharbeiten zwischen den beiden gekriselt haben könnte.

In dem Gespräch erklärt Nadja, dass für sie in einer Beziehung vor allem ein gutes und sicheres Gefühl entscheidend sei. Als Sebastian nachhakt, wie sie mit Unsicherheiten umgehen würde, entwickelt sich der kleine Disput im Camper. Nadja betont, dass sich Gefühle für sie nicht einfach so verändern, sondern erst dann, wenn zwei Menschen sich auseinanderleben. Später wird noch ein weiterer Punkt deutlich, der sie beschäftigt: ihre Freiheit. Nach gemeinsamen Erlebnissen in Namibia, bei denen sie auch Tiere in freier Natur beobachten, denkt die 28-Jährige darüber nach, ob Sebastian mit ihrem Freiheitsdrang auf Dauer klarkommen würde. Trotz der Spannungen endet die Folge romantisch: Sebastian gesteht Nadja seine Liebe und fragt sie, ob sie seine Freundin werden möchte. "Ich habe mich auch aufrichtig in dich verliebt und deshalb will ich natürlich die Rose annehmen und möchte auch deine Freundin sein", antwortet sie.

Ob die Szenen tatsächlich ein Vorbote für das Ende der Beziehung sind, ist unklar. Ein Insider behauptete gegenüber dem Berliner Kurier, dass sich die beiden schon kurz nach den Dreharbeiten wieder getrennt haben sollen – offiziell bestätigt ist das jedoch nicht. Moderiert werden soll das Wiedersehen von Frauke Ludowig (62). Das große Finale erscheint am 8. Juli auf RTL+ und am 9. Juli 2026 bei RTL. Nach der finalen Entscheidung erfahren die Zuschauer somit auch gleich, ob Sebastian und Tim mit ihren Gewinnerinnen noch zusammen sind. Für Sebastian war die Staffel ohnehin außergewöhnlich. Er war als erster Bachelor der deutschen Ausgabe vorzeitig ausgestiegen und hatte in Folge acht alle Kandidatinnen bis auf Nadja nach Hause geschickt.

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026