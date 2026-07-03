Aryan Khan synchronisierte Salman Khan in seiner Hit-Serie

Aryan Khan (28) hat eine überraschende Enthüllung rund um seine Netflix-Serie "The Ba***ds of Bollywood" gemacht: Er hat in der Show die Stimme von Bollywood-Legende Salman Khan (60) synchronisiert. Gegenüber dem Magazin Filmfare erzählte der Regisseur lachend, dass er für eine bestimmte Szene eingesprungen sei: "Ich habe die Szene synchronisiert, in der Salman Khan 'bull**** party' sagt. Ich habe auch für einige der Schimpfwörter am Anfang der Serie gesprochen. Ich kann Salman Khans Stimme sehr gut imitieren. Ich zeige es euch noch." Auch Aryan selbst schien sichtlich amüsiert über die Tatsache, dass er es war, der für den Gastauftritt seines Branchenkollegen eingesprungen ist.

In demselben Interview sprach Aryan auch darüber, wie es war, seinen Vater Shah Rukh Khan (60) zu führen, der in der Serie ebenfalls mitgespielt hat und gleichzeitig als Produzent fungierte. Dabei zeigte sich der junge Regisseur beeindruckt von der Professionalität seines Vaters. "Er vergisst nichts. Er ist sehr einfach zu führen. Es ist wie ein Spickzettel, wenn man mit ihm arbeitet. Er weiß bereits, was technisch getan werden muss, also muss ich ihn nicht daran erinnern", so Aryan. Den einzigen Rat, den ihm sein Vater auf dem Set mit auf den Weg gegeben habe, sei gewesen, weniger Takes zu drehen.

"The Ba***ds of Bollywood" markierte Aryans Debüt als Regisseur und entwickelte sich zu einem der meistgesehenen Formate des Jahres 2025 auf Netflix. Neben Salman sind auch zahlreiche andere Bollywood-Größen in der Serie in Gastauftritten zu sehen. Der Erfolg der ersten Staffel scheint zudem eine Fortsetzung zu sichern: Eine zweite Staffel der Serie befindet sich bereits in der Entwicklung. Bestätigt hat das Darsteller Rajat Bedi, der in der Serie eine zentrale Rolle spielte. "Ja, Staffel zwei ist in Arbeit. Ich hoffe, die Zuschauer werden mehr von mir sehen", sagte Rajat im Gespräch mit News18 Showsha.

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Getty Images Aryan Khan und Salman Khan, März 2023

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Getty Images Aryan Khan, September 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan und Salman Khan, Januar 2017