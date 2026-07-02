Aryan Khan packt über Zusammenarbeit mit Vater Shah Rukh aus

Aryan Khan (28) hat in einem Interview mit Filmfare offen über die besondere Zusammenarbeit mit seinem Papa Shah Rukh Khan (60) gesprochen. Der Inder führte bei der Netflix-Serie "The Ba***ds of Bollywood" Regie – und hatte dabei keinen Geringeren als seinen berühmten Vater vor der Kamera. Aryan schwärmte dabei von Shah Rukhs Professionalität am Set und verriet, welchen Rat der gefeierte Bollywood-Star seinem Sohn immer wieder mit auf den Weg gibt.

Für den jungen Regisseur sei die Arbeit mit Shah Rukh fast wie ein Vorteil im Vergleich zu anderen Nachwuchsregisseuren. "Er vergisst nichts. Er ist sehr einfach zu führen. Es ist wie ein Cheatcode, wenn man mit ihm arbeitet. Er weiß bereits, was technisch getan werden muss, also muss ich ihn als Regisseur nicht daran erinnern. Mein Job ist schnell erledigt", erklärte Aryan. Gleichzeitig scherzte er: "Der Kameramann hasst mich dann nicht dafür, dass ich ein Neuling bin, weil mein Schauspieler bereits alles weiß." Was Ratschläge seines Vaters angeht, hält Shah Rukh sich offenbar zurück – und wenn, dann mit einem ganz konkreten Hinweis. "Ich würde mehr als glücklich sein, wenn er mich belehrt. Das Einzige, was er mir immer wieder sagt, ist, weniger Takes zu drehen", so Aryan.

Schon vor rund zehn Monaten war klar: Aryan kann am Set auch knallhart durchgreifen. Bei einem Event in Mumbai stellte er "The Ba**ds Of Bollywood" vor, und ausgerechnet sein Serienstar Bobby Deol sorgte mit einer Spitze für Lacher: "Er hat uns echt überarbeitet." Und auch Shah Rukh legte laut News18 noch einen drauf und erzählte: "Bobby hat mich sogar angerufen und gebeten, zum Set zu kommen, damit er nach Hause gehen kann." Trotzdem blieb bei dem Ganzen vor allem Respekt hängen. Bobby betonte damals immer wieder Aryans Vision und erzählte, dass Aryan ihm das Drehbuch in einer siebenstündigen Sitzung vorgetragen habe. "Ich dachte, er würde es uns leicht machen, aber er hat uns wirklich hart arbeiten lassen. Trotzdem hat er das Beste aus jedem von uns herausgeholt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Aryan Khan, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Aryan Khan, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Gauri Khan und Aryan Khan, August 2025