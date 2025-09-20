Shah Rukh Khan wollte eigentlich gar kein Filmstar werden

Shah Rukh Khans (59) Sohn Aryan Khan (27) startet aktuell erfolgreich als Regisseur durch. Die Entwicklung von dem Promi-Spross ist keine Überraschung – bereits vor Jahren gab Shah Rukh private Einblicke in das Leben seines ältesten Sohnes und dessen Leidenschaft für das Filmemachen. Während eines Gesprächs mit Punjab Kesari TV verriet der Bollywood-Star, dass Aryan keine Ambitionen habe, vor der Kamera zu stehen. Stattdessen studierte er Filmproduktion an der University of Southern California in Los Angeles. Shah Rukh erklärte: "Er interessiert sich eigentlich nicht für die Schauspielerei. Seine Leidenschaft gilt dem Filmemachen. Er dreht bereits Kurzfilme, um herauszufinden, was ihm wirklich Freude bereitet."

Interessanterweise zog Shah Rukh selbst die Schauspielerei ursprünglich nicht als Karriere in Betracht. Der Inder erzählte, dass er einst ebenfalls großes Interesse an der Filmproduktion hatte und daher Massenkommunikation in Jamia studierte, um hinter den Kulissen aktiv zu werden. Aryan habe also in gewisser Weise denselben kreativen Ansatz wie sein Vater, entwickle jedoch alles eigenständig. Er bittet seinen berühmten Vater nicht um Hilfe, sondern zeigt ihm seine Arbeiten lediglich aus Liebe und Respekt. Shah Rukh betonte auch, dass es ihm wichtig ist, seine Kinder ihren eigenen Weg finden zu lassen, ohne sie in bestimmte Richtungen zu lenken.

Aryan feiert mit seiner ersten eigenen Netflix-Serie "The Ba**ds Of Bollywood" aktuell ein beachtliches Regie- und Drehbuchdebüt. Bei der glamourösen Preview in Mumbai vor wenigen Wochen zeigte sich schnell, dass der Nachwuchsregisseur nicht nur Kreativität, sondern auch Ehrgeiz mitbringt – genau wie sein berühmter Papa. Schauspieler Bobby Deol witzelte laut News18 vor versammeltem Publikum: "Er hat uns echt überarbeitet." Shah Rukh selbst schob lachend hinterher: "Bobby hat mich sogar angerufen und gebeten, zum Set zu kommen, damit er nach Hause gehen kann."

Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2015

Getty Images Shah Rukh Khan, Gauri Khan und Aryan Khan, August 2025

Getty Images Shah Rukh Khan und Bobby Deol, August 2025

