Salman Khan war total "besessen" von seiner Ex Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Bachchan (51) und Salman Khan (59), einst das Traumpaar Bollywoods, sorgten in den späten 1990er-Jahren nicht nur auf der Leinwand für Schlagzeilen. Hinter den Kulissen der glamourösen Beziehung spielte sich eine düstere Realität ab. Laut Werbeikone Prahlad Kakkar, der die Schauspielerin damals in ihrer Karriere unterstützte und im gleichen Gebäude lebte wie ihre Familie, litt Aishwarya stark unter Salmans kontrollierendem Verhalten. Laut dem Bericht von The Indian Express war die Verbindung der beiden von Drama – vor allem seitens Salman – geprägt. "Er war ihr gegenüber sehr körperbetont. Er war sehr besessen", schilderte er und erinnerte sich an hitzige Auseinandersetzungen, die bis in die Lobby des Gebäudes, in dem auch Aishwaryas Mutter wohnte, zu hören waren.

Die Beziehung zwischen den beiden Stars soll lange vor dem offiziellen Ende bereits zerrüttet gewesen sein. Laut Prahlad empfand Aishwarya nach der Trennung vor allem Erleichterung, da nicht nur sie, sondern auch ihre Familie unter der Situation litt. Die große Enttäuschung für Aishwarya kam schließlich nicht durch die turbulente gemeinsame Zeit mit Salman, sondern vor allem durch die Reaktion der Filmindustrie. Nach der Trennung habe sich die Branche deutlich auf Salmans Seite geschlagen, wie Prahlad schilderte. Diese Erfahrung veränderte Aishwaryas Beziehung zu ihrer Karriere erheblich: "Sie verlor das Vertrauen in die Fairness der Industrie." Trotz ihrer starken Bindung an das Kino fühlte sie sich von Kollegen und Verantwortlichen im Stich gelassen.

Bereits vor wenigen Monaten gab es im "Meri Saheli"-Podcast mit dem Journalisten Hanif Zaveri neue Einblicke in die dramatische Trennung von Aishwarya und Salman. Laut Hanif eskalierte ihre Beziehung, als Salman spätabends vor Aishwaryas Wohnung auftauchte, lautstark an die Tür pochte und für Aufruhr im ganzen Haus sorgte. "Sogar die Nachbarn wurden aufmerksam. Das war der Wendepunkt für Aishwarya", schilderte er. Nach diesem Vorfall entschied sich die TV-Ikone, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen. Hanif beschrieb außerdem, dass beide zwar ernste Gefühle füreinander hegten, aber in wesentlichen Fragen wie Karriere und Heirat auseinanderlagen. Während die Schauspielerin ihr Berufsleben weiterführen wollte, setzte Salman auf eine schnelle Hochzeit.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Salman Khan und Aishwarya Rai Bachchan

Getty Images Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Salman Khan und Aishwarya Rai, Oktober 2000

Getty Images Salman Khan, November 2012