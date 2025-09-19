Fans begeistert: Aryan Khans Bollywood-Serie erobert Netflix

Am 18. September feierte die Serie "The Ba***ds of Bollywood" ihr weltweites Debüt auf Netflix und sorgt seither für Furore. Das Comedy-Drama, das von Aryan Khan (27), dem Sohn von Shah Rukh Khan (59), inszeniert wurde, bietet eine bissige Satire auf die Bollywood-Industrie und zeigt die raue Welt hinter der glitzernden Fassade. Im Zentrum der Geschichte steht Aasmaan Singh, dargestellt von Lakshya, ein ehrgeiziger Außenseiter, der sich in der oft erbarmungslosen Welt des Hindi-Kinos beweisen will. Mit Bobby Deol, Sahher Bambba und weiteren Stars in wichtigen Rollen ist die Serie nicht nur prominent besetzt, sondern auch durch Shah Rukh Khan als Erzähler und mit zahlreichen Cameo-Auftritten von Bollywood-Größen gespickt.

Hinter der Serie steht das Kreativteam von Aryan, Bilal Siddiqi und Manav Chauhan, unterstützt durch die Produktionsfirma Red Chillies Entertainment. Neben einer packenden Handlung und starken Charakteren setzt "The Ba***ds of Bollywood" auch auf außergewöhnliche Cameo-Auftritte von Bollywood-Größen wie Salman Khan (59), Aamir Khan, Ranbir Kapoor (42) und vielen mehr. Die Fans feiern schon jetzt die neue Show. Auf X schwärmt beispielsweise ein Zuschauer: "'The Ba***ds of Bollywood' hat mir sehr gut gefallen. Sehr clever geschrieben, mit vielen Meta-Referenzen. Der Film hält, was der Trailer verspricht. Großartige Darbietungen von Lakshya, Bobby, Raghav, Sahher und Anya. Die Cameo-Auftritte wirken zum ersten Mal wirklich natürlich."

Bereits Wochen vor dem Serienstart stand der Promi-Spross im Rampenlicht. Auf einem glamourösen Launch-Event in Mumbai gab es spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Schauspielerin Sahher Bambba schwärmte laut News18 über die Zusammenarbeit mit dem Regisseur: "Aryan wusste immer genau, was er wollte. Er hat uns gefordert, aber auch inspiriert." Auch Bobby Deol sorgte für Lacher, als er über die harten Drehtage plauderte. "Er hat uns echt überarbeitet", sagte Bobby mit einem Augenzwinkern und erinnerte sich an lange Drehs und Aryans Perfektionismus. Aryan zeigte offenbar keine Scheu, seine Vision kompromisslos umzusetzen – selbst, wenn einige Stars zwischendurch an ihre Grenzen kamen.

Getty Images Aryan Khan bei der Preview zu "The Ba***ds of Bollywood", August 2025

Getty Images Shah Rukh Khan, Gauri Khan und Aryan Khan, August 2025

Getty Images Bobby Deol, September 2025

