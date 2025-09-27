Debatte mit Kajol: Salman Khan verteidigt Altersunterschiede

Die neue Chat-Show "Two Much With Kajol & Twinkle" feierte ihr Debüt mit Bollywood-Größen Salman Khan (59) und Aamir Khan als Gästen. In der Premierenfolge diskutierten die Stars unter anderem das Thema romantische Altersunterschiede in Bollywood. Kajol (51) stellte dabei die gängige Praxis infrage, ältere männliche Schauspieler mit wesentlich jüngeren Kolleginnen zu paaren. "Wann immer ein älterer Mann eine jüngere Frau im Film umwirbt, wird das romantisiert, doch wenn der Spieß umgedreht wird, gilt es als 'mutig'", bemerkte die Schauspielerin kritisch. Salman nahm dazu Stellung und deutete an, dass die Auswahl jüngerer Schauspielerinnen oft von Produzenten und Regisseuren getroffen werde, um Frische auf die Leinwand zu bringen.

Salman erklärte weiter, dass ältere Schauspielpaare für Zuschauer manchmal als "alt" wirken könnten, was Filmemacher dazu veranlasse, neue Gesichter einzubringen. Außerdem gäbe es nur wenige Filme, die spezifisch Geschichten über ältere Frauen und jüngere Männer erzählen. Dennoch betonte er, dass es auf die Qualität der Geschichte ankomme: "Wenn die Handlung stimmig ist, wird niemand etwas dagegen haben." Kajol hielt dem entgegen, dass solche Drehbücher nur dann relevant werden, wenn die Industrie ihre Perspektiven ändere. Aamir hingegen argumentierte, dass das Casting stärker vom narrativen Bedarf der Geschichte als von anderen Faktoren abhängen sollte. Die Debatte zeigte deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven selbst unter den prominenten Gästen sein können.

Salman sprach nicht nur theoretisch über das Thema – er kennt die Situation aus eigener Erfahrung. Vor wenigen Monaten hatte der Bollywood-Star laut Filmfare bei einer Presseveranstaltung zu seinem Film "Sikandar" offen eingeräumt, dass er vor Dreharbeiten mit deutlich jüngeren Kolleginnen lange überlege. Trotzdem ließ sich der Schauspieler nicht abschrecken. "Ich müsste zehnmal darüber nachdenken, bevor ich mit Ananya Panday oder Janhvi Kapoor arbeite. Aber selbst nach diesen Überlegungen würde ich es tun", sagte er damals. Über seine Kollegin Rashmika Mandanna und deren Altersunterschied scherzte er: "Wenn die Heldin kein Problem hat, warum habt ihr dann eines? Wenn sie heiratet und eine Tochter bekommt, werde ich auch mit ihrer Tochter arbeiten."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kajol und Salman Khan

Getty Images Shah Rukh Khan, Kajol, Salman Khan und Varun Dhawan, Dezember 2015

Getty Images Salman Khan und Rashmika Mandanna, März 2025