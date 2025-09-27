Aryan Khan begeistert: Zweite Staffel seiner Hit-Serie kommt

Aryan Khan (27) sorgt erneut für Aufsehen in der Filmbranche: Seine neue Serie "The Ba***ds Of Bollywood" bekommt tatsächlich eine zweite Staffel! Das bestätigte jetzt Rajat Bedi, der in einer zentralen Rolle in dem Comedy-Drama zu sehen ist. "Ja, Staffel zwei ist in Arbeit. Ich hoffe, die Zuschauer werden mehr von mir sehen", erklärte Rajat in einem Gespräch mit News18 Showsha. Die Serie, die für ihre satirischen Anspielungen auf Bollywood sowie beeindruckende Gastauftritte von Ranbir Kapoor (42), Salman Khan (59) und anderen gefeiert wird, avancierte schnell zum Publikumsliebling und markiert Aryans gelungenes Debüt als Regisseur.

In der Serie spielt Rajat den vergessenen Schauspieler Jaraj Saxena. Die Rolle spiegelt viele Parallelen zu seiner eigenen Karriere wider, wie er zugibt. Nach vielen Jahren ohne größere Aufträge feierte er mit Aryans Projekt ein gelungenes Comeback, das sein Leben grundlegend veränderte. Besonders die überwältigende Unterstützung seiner Familie und die plötzliche Zuwendung der Fans bewegten den Schauspieler zutiefst. "Es fühlt sich an, als hätte uns Gott alles auf einmal geschenkt", sagte er. Der Cast umfasst neben Bobby Deol und Lakshya auch zahlreiche andere bekannte Gesichter, was die Serie zu einem besonderen Highlight macht.

Der Sohn von Shah Rukh Khan (59) überzeugte mit "The Ba***ds Of Bollywood" nicht nur Kritiker, sondern auch das Publikum, und das trotz seiner Nervosität beim ersten Treffen mit Rajat. Letzterer erinnert sich: "Aryan war so aufgeregt und hatte Tage geplant, was er zu mir sagen wollte." Die Serie, die im Netflix-Programm seit ihrer Veröffentlichung für Begeisterung sorgt, erzählt die Geschichten von Außenseitern, die um einen Platz in der schillernden, aber erbarmungslosen Bollywood-Welt kämpfen. Mit bissigen Dialogen und klugen Storylines rund um Protagonist Aasmaan Singh konnte der junge Regisseur bereits mit der ersten Staffel neue Maßstäbe setzen.

Getty Images Aryan Khan, September 2025

Instagram / rajatbedi24 Rajat Bedi, August 2025

Getty Images Shah Rukh Khan und Bobby Deol, August 2025