Drama um Henna: Wollte Carina Nagels Frau Chika sie küssen?

Neue Enthüllungen im Drama rund um Henna Urrehman: In einem TikTok-Clip hat sich der Realitystar jetzt zu einer "Verschwörungstheorie" eines Followers geäußert und dabei eine brisante Behauptung in den Raum gestellt: "Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern die Wahrheit", sagt sie in dem Video. Demnach soll Chika Ojiudo-Ambrose, die Partnerin von Realitystar und Moderatorin Carina Nagel, versucht haben, Henna zu küssen – was diese abgelehnt habe. Henna nutzte das als Gegenargument gegen Vorwürfe, sie habe etwas mit vergebenen Personen gehabt.

Im Video reagierte Henna auf die These, dass Ariel (23) ihr gegenüber feindselig gewesen sei und das letztlich auch die Freundschaft mit Carina zerstört habe. "Ab dem Zeitpunkt, wo Ariel was gegen mich hatte, hatte Carina auch was gegen mich", erklärte sie. Laut Henna habe Carina im Netz behauptet, sie habe etwas mit vergebenen Leuten – was Henna energisch zurückwies: "Witzigerweise hatte ich nichts mit vergebenen Leuten, als Carinas Frau versucht hat, mich zu küssen und ich nein gesagt habe. Aber so viel dazu." Darüber hinaus warf sie Carina vor, sie als kein "Girls Girl" im Internet dargestellt und sie dort ausgelacht zu haben – obwohl Carina selbst beim Format Ex on the Beach trotz Hennas Bitten etwas mit einem gewissen Yasin (35) angefangen habe.

Hintergrund des Ganzen ist der seit Wochen schwelende Streit in der Realitystar-Szene. Zuletzt hatte sich Henna in einem ausführlichen TikTok-Statement auch mit dem Ende ihrer Freundschaft zu Joanna Lamprianidou auseinandergesetzt. Dabei spielte die 23-jährige Ariel ebenfalls eine zentrale Rolle – Henna schilderte, wie Joanna ihr von einer Teilnahme an der Are You The One – Reality Stars in Love-Reunion abgeraten habe, da Ariel sie dort angeblich "fertig machen" wolle. Die Fronten in der Gruppe scheinen damit weiterhin verhärtet zu sein.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026