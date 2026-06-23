Ende der Freundschaft: Henna Urrehman packt über Joanna aus

Die Freundschaft von Henna Urrehman und Joanna Lamprianidou gehört der Vergangenheit an. In einem neuen TikTok-Video meldet sich Henna mit einem ausführlichen Statement zu Wort und schildert ihre Sicht auf das Ende der Beziehung. Die Reality-TV-Bekanntheit schildert darin, wie sie sich rund um die Are You The One – Reality Stars in Love-Reunion von ihrer damaligen besten Freundin vollkommen alleingelassen gefühlt habe. So habe Joanna ihr zwar geraten, nicht zur Reunion zu erscheinen, da Ariel (23) sie dort angeblich "fertig machen" wolle – tatsächlich habe Henna ihre Freundin nach der Ankunft im Hotel jedoch kaum noch zu Gesicht bekommen. "Also, wieso chillst du überhaupt mit meinen Feinden? [...] Und dann abends, checke ich ins Hotel ein und sie meldet sich gar nicht mehr bei mir. Ich schreibe ihr die ganze Zeit: 'Hey, wann sehen wir uns? Wann kommst du in mein Zimmer?' Lässt mich die ganze Zeit auf gelesen. Und dann sehe ich, sie ist in einem Livestream mit Ariel und Nelly. Was soll das?", schildert Henna verärgert.

Besonders verletzt habe sie, dass die anderen Frauen den Abend vor der Reunion gemeinsam in einem Hotelzimmer verbracht hätten, während sie selbst nicht dabei gewesen sei. Stattdessen habe sie den Abend mit den männlichen Kandidaten verbracht, später alleine gegessen und sei weinend eingeschlafen. Auch bei der Reunion selbst habe sie eine große Enttäuschung erlebt: "Ariel geht voll auf mich los. Joanna – kein einziges Wort aus ihrem Mund. Und das ist meine engste Freundin in diesem ganzen Kosmos. Sie sagt nichts – weil sie einfach der Hund von Ariel ist", so Henna. Der endgültige Bruch sei schließlich bei der Aftershowparty von Fame Fighting erfolgt, nachdem Ariel intime Details über Hennas damalige Schwangerschaft an eine frühere Bekanntschaft weitergegeben habe. Henna stellte Joanna daraufhin ein Ultimatum: "Wenn du weiter mit dieser Person befreundet bist, dann können wir keine Freundinnen mehr sein. [...] Also entweder sie oder ich, weil ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der wirklich mit so einem schlimmen Feind von mir befreundet ist."

Bei derselben Aftershowparty habe sich zudem ein weiterer Vorfall ereignet. "Joanna wurde von irgendeinem Mann bei diesem Fame-Fighting-Aftershowevent geschlagen. Jetzt müsst ihr mir folgen. Meine Ex-Situationship, der dem Ariel das erzählt hatte, der hatte das anscheinend gesehen", berichtet Henna. Joanna habe sie daraufhin konfrontiert, warum sie weiterhin Kontakt zu dieser Person habe, wenn dieser tatenlos zugesehen habe. Henna stellt jedoch klar, dass der Mann nichts von dem Vorfall mitbekommen habe. Da sich Joanna weiterhin nicht von Ariel distanziert habe und Henna ihr Verhalten als "zu asozial" empfand, brach der Kontakt schließlich vollständig ab. "Seit diesem Tag waren wir nicht mehr miteinander befreundet. Aber ich sage ehrlich, ich war auch gar nicht so traurig darum, weil sie war halt wirklich mit Ariel befreundet. Und Ariel hat zu diesem Zeitpunkt alles gemacht, um mein Leben zu zerstören", so Henna.

Eine spätere Entschuldigung, die Henna Ende Februar oder Anfang März per Nachricht geschickt haben will, blieb unbeantwortet. Im Rückblick räumt sie zudem ein, nach einem gemeinsamen Event mit Calvin Steiner, dem Ex von Joanna, betrunken im Club mit ihm geküsst zu haben. "Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Calvin und Joanna übrigens schon lange getrennt, weil sie ihn betrogen hat. Also, was ist dein Problem?", wettert sie. Daraufhin habe Joanna eine "riesengroße Hetzkampagne" gegen sie gestartet und ihr vorgeworfen, kein "Girl's Girl" zu sein. "Du redest überall schlecht über mich. Du chillst mit meinen Feinden. Du antwortest mir nicht mal auf meine Nachricht. [...] Ich schulde dir keine Loyalität", erklärt Henna. Im Nachhinein bezeichnet sie den Kuss trotzdem als überflüssig: "War das die feine englische Art? Nein. Habe ich danach reflektiert und mir gedacht: 'Boah, hätte das jetzt sein müssen?' Ja. Es war unnötig, sage ich auch ehrlich." Gleichzeitig halte sie jedoch Joannas Reaktion für überzogen, insbesondere ein Social-Media-Video, in dem sie Henna als "schizophren" bezeichnete.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / joanna.majolie Joanna, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Januar 2026

CH Media Entertainment Calvin Steiner und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"

Auf wessen Seite steht ihr im Streit zwischen Henna und Joanna? Team Henna – ihre Punkte sind nachvollziehbar. Team Joanna – Hennas Vorwürfe schießen übers Ziel hinaus. Auf keiner – beide haben Fehler gemacht. Ergebnis anzeigen