Lob für Gewichtsverlust: Henna Urrehmann sieht das kritisch

Henna Urrehmann wendet sich mit klaren Worten an ihre Community. Die Reality-TV-Bekanntheit thematisiert in einem Instagram-Video Kommentare zu ihrem Gewichtsverlust. Sie macht deutlich, dass sie solche Aussagen kritisch sieht. Zwar wisse sie, dass Sätze über ihr verändertes Aussehen "oft lieb gemeint" seien, trotzdem würden sie etwas Problematisches auslösen: "Aber für mich macht das etwas Komisches mit dem Kopf. Denn wenn Abnehmen so positiv bewertet wird, entsteht unterbewusst schnell der Druck, weiter abzunehmen oder bloß nicht wieder zuzunehmen."

Henna erklärt, dass sie deutlich weniger gegessen habe und ihren Alkoholkonsum reduziert habe und daher abgenommen habe. Dennoch würden Kommentare zu ihrem Gewicht bewirken, dass die Influencerin "immer weniger" isst. Grund ist die Angst, dass sie andernfalls irgendwann nicht mehr dem entspreche, für das sie aktuell viel Zuspruch bekommt. Die TV-Bekanntheit macht einen deutlichen Appell an ihre Follower: "Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir aufhören, Körper zu kommentieren und zu bewerten, egal in welche Richtung und egal wie gut es gemeint ist."

Zudem stellt Henna klar, dass ein Körper "kein Erfolg und keine Leistung" sei und das Gewicht nichts über den Wert eines Menschen aussage. Zum Abschluss erklärt die Siegerin der zweiten Staffel von Match My Ex auch, welche Komplimente sie stattdessen schöner findet: "Sagt mir gerne, dass ich glücklich aussehe, dass ich strahle oder dass euch mein Outfit gefällt. Aber lasst uns vielleicht gemeinsam aufhören, Gewichtsverlust als Kompliment zu behandeln."

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Realitystar

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