Weitere Shows? So steht Henna Urrehman zur Reality-TV-Bubble

Henna Urrehman hat sich in einer Fragerunde bei Instagram offen zu ihrer Zukunft im Reality-TV geäußert. Die Reality-TV-Bekanntheit, die Zuschauern durch Formate wie Are You The One?, Forsthaus Rampensau Germany und Match My Ex bekannt ist, machte dabei deutlich: Lust auf weitere Shows hat sie durchaus – aber nicht auf unbegrenzte Zeit. "Ja, aber ich mache das nicht ewig", erklärte sie ihren Fans gegenüber unmissverständlich.

Als Grund für ihren Plan, sich irgendwann aus der Reality-TV-Welt zurückzuziehen, nannte Henna vor allem den Stress, der mit dieser Branche einhergeht. Die Influencerin beschreibt die sogenannte Reality-Bubble als belastend und betont, dass ihr innerer Frieden dabei auf der Strecke bleibt. "Die Bubble ist mir irgendwie zu stressig. Ich möchte einfach inneren Frieden und ich bin der festen Überzeugung, dass keiner von uns in dieser Bubble ehrlichen Frieden finden kann, solange man wirklich aktiv daran teilnimmt", so Henna.

Die Social-Media-Persönlichkeit scheint sich generell intensiv mit ihrer mentalen Gesundheit zu beschäftigen. Erst kürzlich wandte sie sich in einem Instagram-Video an ihre Community, um offen über den gesellschaftlichen Umgang mit Körperbildern zu sprechen. Dabei machte sie deutlich, dass Kommentare über Gewichtsveränderungen – auch wenn sie gut gemeint sind – unbewusst Druck erzeugen können.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Juli 2026

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Joyn Henna und Christin Pawlowski in "Match My Ex"