Rache? Henna Urrehman fing wegen ihres Ex mit Reality-TV an

Manchmal braucht es nur den richtigen – oder in diesem Fall falschen – Moment, um das Leben auf den Kopf zu stellen. Henna Urrehman, bekannt aus Realityshows wie Are You The One?, Forsthaus Rampensau Germany und Match My Ex, hat jetzt in einer Fragerunde auf Instagram ausgeplaudert, wie sie überhaupt zum Reality-TV gekommen ist. Der Auslöser war demnach kein Traumjob oder ein Casting-Aufruf, sondern eine Trennung – und zwar eine besonders unschöne. Ihr damaliger Ex-Freund soll auf eklige Art und Weise mit ihr Schluss gemacht haben.

Das wollte Henna nicht einfach so hinnehmen. "Mein Ex-Freund hat ganz eklig mit mir Schluss gemacht, und dann dachte ich: Okay, dann sieh mir dabei zu, wie ich mit zehn Männern im Fernsehen rummache", erklärte sie in der Fragerunde. Schon am nächsten Tag handelte sie und bewarb sich kurzerhand bei der Datingshow "Are You The One?" – und wurde direkt genommen. "Habe mir aus einer Trotzreaktion einfach mein Traumleben gebaut, haha – eigentlich todesrandom", fügte sie hinzu.

Dass Hennas Liebesleben immer wieder Thema in der Öffentlichkeit ist, zeigt auch ein anderes Kapitel ihrer jüngeren Vergangenheit: Anfang des Jahres hatte sie sich den Namen ihres Ex-Flirts Yasin Mohamed (35) auf das Handgelenk tätowieren lassen – ein Entschluss, der für viel Aufsehen bei ihren Fans sorgte, nachdem zwischen den beiden nichts mehr lief. Kürzlich verriet sie, ob sie sich das Tattoo mittlerweile lieber entfernen lassen würde.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Realitystar

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"

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Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, August 2025