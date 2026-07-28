Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Henna
Rache? Henna Urrehman fing wegen ihres Ex mit Reality-TV an

Rache? Henna Urrehman fing wegen ihres Ex mit Reality-TV an

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Manchmal braucht es nur den richtigen – oder in diesem Fall falschen – Moment, um das Leben auf den Kopf zu stellen. Henna Urrehman, bekannt aus Realityshows wie Are You The One?, Forsthaus Rampensau Germany und Match My Ex, hat jetzt in einer Fragerunde auf Instagram ausgeplaudert, wie sie überhaupt zum Reality-TV gekommen ist. Der Auslöser war demnach kein Traumjob oder ein Casting-Aufruf, sondern eine Trennung – und zwar eine besonders unschöne. Ihr damaliger Ex-Freund soll auf eklige Art und Weise mit ihr Schluss gemacht haben.

Das wollte Henna nicht einfach so hinnehmen. "Mein Ex-Freund hat ganz eklig mit mir Schluss gemacht, und dann dachte ich: Okay, dann sieh mir dabei zu, wie ich mit zehn Männern im Fernsehen rummache", erklärte sie in der Fragerunde. Schon am nächsten Tag handelte sie und bewarb sich kurzerhand bei der Datingshow "Are You The One?" – und wurde direkt genommen. "Habe mir aus einer Trotzreaktion einfach mein Traumleben gebaut, haha – eigentlich todesrandom", fügte sie hinzu.

Dass Hennas Liebesleben immer wieder Thema in der Öffentlichkeit ist, zeigt auch ein anderes Kapitel ihrer jüngeren Vergangenheit: Anfang des Jahres hatte sie sich den Namen ihres Ex-Flirts Yasin Mohamed (35) auf das Handgelenk tätowieren lassen – ein Entschluss, der für viel Aufsehen bei ihren Fans sorgte, nachdem zwischen den beiden nichts mehr lief. Kürzlich verriet sie, ob sie sich das Tattoo mittlerweile lieber entfernen lassen würde.

Henna Urrehman, Realitystar
Instagram / hennschka
Henna Urrehman, Realitystar
Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"
CH Media Entertainment
Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"
Yasin Mohamed, August 2025
Instagram / yasin__11_
Yasin Mohamed, August 2025
Wie findet ihr Hennas Move, nach der Trennung direkt ins Reality-TV zu gehen?
In diesem Artikel