Henna Urrehman enthüllt Details zu ihrer Borderline-Diagnose

Henna Urrehman geht offen mit ihrer psychischen Gesundheit um: Die Influencerin und Realitybekanntheit hat in einer Fragerunde auf Instagram jetzt über ihre Borderline-Diagnose gesprochen und dabei sehr persönliche Einblicke gewährt. Sie erklärte, dass sie jahrelang in Therapie war und die Erkrankung heute weitgehend unter Kontrolle hat – mit einer Ausnahme. Gegenüber ihren Followern scherzte sie: "Ich war drei Jahre lang in Therapie und habe es bis auf Impulskontrolle extrem im Griff – außer ich date einen Psycho, dann werde ich leider immer noch etwas verrückt."

Trotzdem betonte Henna, wie viel ihr die Therapie gebracht hat. Durch die Arbeit mit einem Therapeuten habe sie zahlreiche Strategien erlernt, um auch in schwierigen Momenten die Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie die verbliebenen Herausforderungen nicht als Last empfindet. Die Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle sehe sie sogar als Teil ihrer Persönlichkeit: "Das mit der Impulskontrolle finde ich auch einfach null schlimm und macht mein Leben irgendwie extra aufregend und spannend. Eigentlich liebe ich das total, weil ich super spontan bin und immer genau das mache, was ich gerade will."

Henna ist bekannt dafür, in sozialen Medien unverblümt über sich und ihr Leben zu sprechen. Erst kürzlich hatte sie sich auf Instagram zu Kommentaren über ihren Gewichtsverlust geäußert und dabei auf die problematische Seite solcher vermeintlichen Komplimente hingewiesen. Damit zeigte sie einmal mehr, dass ihr der offene Austausch mit ihrer Community – gerade rund um sensible Themen – wichtig ist.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Juli 2026

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Realitystar

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Instagram / hennschka Henna, Juni 2026

Sollte Henna ihre Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle weiter als Teil ihrer Persönlichkeit feiern? Ja, das zeigt Selbstakzeptanz und Spontaneität. Nein, man sollte das nicht verharmlosen. Ergebnis anzeigen