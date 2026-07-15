Yasin-Tattoo: Will Henna Urrehman es entfernen lassen?

Ein Tattoo, das für Gesprächsstoff sorgt: Henna Urrehman ließ sich Anfang des Jahres den Namen ihres Ex-Flirts Yasin Mohamed auf die Haut stechen – gut sichtbar auf dem Handgelenk. Mittlerweile ist zwischen den beiden jedoch nichts mehr, und deshalb fragt sich so mancher Fan, was mit dem bleibenden Andenken passieren soll. Denkt Henna eigentlich daran, sich den Namenszug weglasern zu lassen? Ihre Antwort verrät die Influencerin auf TikTok.

Die Antwort von Henna fiel alles andere als eindeutig aus. "Nee, ich weiß nicht sicher, ob ich es mache. Ich hab's in dem Moment so gefühlt und manchmal ist es auch eine schöne Erinnerung daran, wie sehr ich fühlen kann", erklärte sie. Feste Pläne hat die Auswanderin also nicht – aber ausschließen will sie die Idee auch nicht komplett. Ganz im Gegenteil: Ein möglicher Laser-Vlog scheint sie sogar zu reizen. "Aber ein Laser-Vlog triggert mich natürlich auch sehr, da werde ich nicht lügen", gab sie zu.

Vor wenigen Monaten hatte das Tattoo schon einmal für mächtig Wirbel gesorgt. Damals postete Yasin in seiner Instagram-Story ein Video von Hennas Handgelenk, auf dem sein Name "Yasin" zu lesen war. Dazu markierte er Henna und setzte einen Herzaugen-Smiley hinter ihren Namen. Henna repostete den Clip direkt in ihrer eigenen Story und stichelte mit der Frage: "Namen vom Keiler tätowieren? Ja oder nein?"

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Januar 2026

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Instagram / Yasin Mohamed Henna und Yasin Mohamed, Februar 2026

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit