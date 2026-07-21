Ariel hat sich funkelnde Rückenpiercings stechen lassen

Ariel (23) hat sich einen kleinen Beauty-Marathon gegönnt und ihre Fans in den sozialen Medien direkt mitgenommen: Die Reality-TV-Bekanntheit war in einem Tattoostudio, wo sie sich zunächst ein frisches Motiv am Oberarm stechen ließ. Doch dabei blieb es nicht. Spontan entschied sich Ariel auch noch für neue Piercings im unteren Rücken. In ihrer Instagram-Story zeigte sie die glitzernden Dermals und erklärte vor dem Eingriff offen: "Ich ziehe es jetzt einfach durch. Ich mache es. Hier ist einmal mit Gold. Hier ist einmal mit Silber. Ich mache aber mit Gold und ich nehme euch mit. Ich mache mir jetzt einfach Dermals in den Rücken. Ich hab Schiss, wünscht mir Glück."

Nach dem Termin folgte dann direkt die Erleichterung. In einem weiteren Clip im Netz präsentierte Ariel die funkelnden Rücken-Piercings und machte deutlich, wie glücklich sie mit ihrer spontanen Entscheidung ist. Zu dem Video, das den Eingriff zeigt, schrieb sie: "Oh mein Gott, ich bin so happy, dass ich es gemacht habe! Ich habe mir Dermals am Rücken stechen lassen und es ging so schnell und professionell innerhalb von Sekunden. Und das Beste: Es hat wirklich überhaupt nicht wehgetan!" Damit war die anfängliche Nervosität offenbar schnell verflogen. Statt Angst überwog am Ende die Freude über das neue Schmuckstück.

Vor wenigen Wochen sorgte Ariel schon mit ganz anderen Plänen für Wirbel: Sie kündigte auf Instagram an, die Schweiz noch in diesem Jahr verlassen zu wollen. "Dieses Land nimmt mich auseinander", wetterte sie damals. Und selbst die Hitze brachte sie auf die Palme: "Wir haben fast 21 Uhr. Es ist immer noch 40 Grad gefühlt hier in der Schweiz. Also schlimmer als in Thailand ist es hier auf jeden Fall." Dazu kam ihr Frust über Papierkram und Termine. Mit einem Stapel Unterlagen in der Hand zog sie ein klares Fazit: "Auswandern dieses Jahr noch, Leute. Ich sage euch, dieses Jahr seht ihr mich noch am Strand. Ich kann nicht mehr."

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariels Dermal-Piercing am Rücken, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star