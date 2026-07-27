"Es gibt jemanden": Henna Urrehman heizt Liebesgerüchte an

Henna Urrehman sorgt mit einer neuen Aussage zu ihrem Liebesleben für Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit beantwortete jetzt auf Instagram Fragen ihrer Community und machte dabei klar, dass es in ihrem Herzen offenbar wieder jemanden gibt. Auf die Frage eines Fans, ob es aktuell eine Person in ihrem Leben gebe, antwortete Henna vielsagend: "Es gibt auf jeden Fall jemanden, den ich extrem gerne mag." Wen genau sie meint, wann das Ganze begonnen hat und ob sie mit der Person auch Zeit verbringt, ließ die Social-Media-Bekanntheit allerdings offen. Gerade diese Zurückhaltung dürfte die Liebesgerüchte nun zusätzlich anheizen.

Mit ihrer knappen, aber eindeutigen Antwort bestätigte Henna zwar, dass es einen besonderen Menschen in ihrem Umfeld gibt, weitere Einzelheiten behielt sie jedoch für sich. Ob aus der Zuneigung bereits mehr geworden ist oder sich die beiden noch kennenlernen, verriet die Influencerin nicht. Dass ihr Beziehungsstatus ihre Fans interessiert, kommt nicht von ungefähr: In der Vergangenheit war Henna mit Leandro Fünfsinn (26) liiert. Außerdem sprach sie bereits darüber, dass sie mit Marc-Robin Wenz über längere Zeit eine Freundschaft Plus geführt hatte. Darüber hinaus wurden ihr einst auch romantische Verbindungen zu Yasin Mohamed (35) nachgesagt.

Vor allem der Name Yasin tauchte zuletzt wieder im Zusammenhang mit Henna auf. Anfang des Jahres hatte sie sich seinen Namen als Tattoo auf das Handgelenk stechen lassen, obwohl zwischen den beiden inzwischen nichts mehr läuft. Damit lieferte die Influencerin schon vor Kurzem privaten Gesprächsstoff abseits des Reality-TVs. Auch ihre offene Art, wenn es um persönliche Themen geht, beschäftigt ihre Community regelmäßig. Umso auffälliger ist es, dass Henna bei der Frage nach dem neuen Mann in ihrem Leben diesmal bewusst geheimnisvoll bleibt und nicht mehr preisgibt als diese eine Andeutung.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"

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Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman im "Forsthaus Rampensau Germany"