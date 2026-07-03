Kate Merlan war wegen plötzlicher Gesichtslähmung in Klinik

Für Kate Merlan (39) war es ein echter Schockmoment: Die TV-Bekanntheit meldete sich jetzt bei ihren Followern auf Instagram mit beunruhigenden Neuigkeiten. In ihrer Story zeigte sie sich mit einer Maske im Gesicht und erklärte, die vergangenen Tage in einer Klinik verbracht zu haben – der Grund war eine plötzliche halbseitige Gesichtslähmung. "Ich habe vor einigen Tagen eine Fazialisparese bekommen. Das ist eine halbseitige Gesichtslähmung, die unerwartet und aus dem Nichts kam", schilderte Kate.

Sie saß demnach gerade beim Essen, als sie plötzlich ein Taubheitsgefühl im Mund bemerkte und ihre linke Gesichtsseite starr wurde. "Dann habe ich mich erst mal erschrocken, bin zum Spiegel gegangen und habe gesehen, dass sich meine eine Gesichtshälfte nicht mehr bewegen lässt, also gar nicht mehr bewegen lässt", berichtete sie. Als sie dann auch ihr Auge nicht mehr schließen konnte, rief sie einen Krankenwagen. "Ich habe wirklich gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Das war mein erster Gedanke." Im Krankenhaus wurde schließlich eine Fazialisparese diagnostiziert, die laut den Ärzten aber wieder verschwinden soll.

Die genaue Ursache ist bislang unklar. Kate vermutet, sich durch Zugluft über ihr Ohr – etwa durch Ventilatoren oder bei einem Festivalbesuch kurz vor dem Vorfall – eine Erkältung zugezogen zu haben. Dass sie sich bewusst einige Tage aus dem Netz zurückgezogen hatte, begründete sie selbst damit, erst dann berichten zu wollen, wenn sie mehr Klarheit über ihren Zustand hatte. Kate ist vor allem durch verschiedene Realityformate bekannt geworden und teilt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrer Community – zuletzt gab sie auch bekannt, dass sie wieder glücklich vergeben ist.

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Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan, Juli 2026

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Imago Kate Merlan bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen, Februar 2026

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Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin