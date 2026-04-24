Kate Merlan frisch verliebt: "Ich bin sehr glücklich"

Wer steckt hinter dem Teddybären? Kate Merlan (39) hält ihre Fans mit dieser Frage weiter in Atem. Nachdem die Reality-Bekanntheit bereits vor einigen Wochen mit einem romantischen Video für Aufsehen sorgte, in dem sie eine Person im Teddybär-Kostüm küsst, hat sie nun in der Talkshow "Total Reality Live" etwas mehr Details zu ihrer neuen Liebe preisgegeben. Klar ist: Die 39-Jährige ist vergeben – und nach eigener Aussage ziemlich glücklich dabei.

In der Sendung betonte Kate, dass hinter dem flauschigen Kostüm tatsächlich ein Mensch steckt, mit dem sie zusammen ist. "Da ist wirklich ein Mensch drunter, mit dem ich zusammen bin. Es ist wirklich ehrlich echt, ich bin auf jeden Fall vergeben. Ich bin sehr, sehr, sehr, sehr glücklich", erklärte sie dort. Dabei ließ die Influencerin die Identität ihres Partners weiterhin offen, streute aber Hinweise für alle, die gerne rätseln möchten. So soll ein bereits veröffentlichtes Foto in ihrem Instagram-Feed einen versteckten Hinweis enthalten. Als zweiten Tipp lieferte sie nun eine Zahl: "Die Zahl ist neun. Wer sich ein bisschen anstrengt, wird mit der Zeit auf das Ergebnis kommen, wer der Teddy ist", so Kate. Außerdem verriet sie: "Man kennt die Person."

Ihren Fans hatte Kate erst vor gut zwei Wochen mit dem Teddybär-Video eine Liebesüberraschung präsentiert. Damals postete sie den Clip mit den Worten "Ich muss euch was sagen. #reallove" in ihrer Instagram-Story und machte damit erstmals öffentlich, dass ihr Herz vergeben ist. Kate, die durch zahlreiche Realityformate und ihre Offenheit auf Instagram viele Follower an sich gebunden hat, nimmt ihre Community damit erneut ein Stück weit mit in ihr Liebesleben, ohne die Privatsphäre ihres neuen Partners vorschnell preiszugeben.

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Imago Kate Merlan beim Screening von „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ im Festsaal Kreuzberg, Berlin

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar