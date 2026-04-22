Polizeieinsatz: Kate Merlan berichtet von Angriff im Zug

Für Realitystar Kate Merlan (39) ist eine Bahnfahrt jüngst zu einem echten Albtraum geworden. Die Influencerin schilderte auf Instagram einen heftigen Vorfall, der sich in einem Zug der Deutschen Bahn ereignet hat. Was zunächst als kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Bahnmitarbeiter begann, eskalierte schnell zu einem massiven Streit. Dabei sah sich Kate mit Beleidigungen und verbalen Angriffen durch mehrere Mitreisende konfrontiert – die Situation war offenbar so ernst, dass sogar die Polizei eingeschaltet wurde.

In ihrer Story beschrieb Kate die Situation detailliert: "Es war keine große Sache. Er hat aber eine große Sache draus gemacht." Der Bahnmitarbeiter habe andere Fahrgäste gegen sie aufgehetzt, woraufhin diese auf sie eingestürmt seien. "Ich bin von drei älteren weißen Männern – der typische alte weiße Mann – attackiert worden. Und ihr wisst gar nicht, mit was für Beleidigungen ich mich rumplagen musste mit Menschen, die mich angegriffen haben im Zug", so Kate weiter. Die Realitydarstellerin bedankte sich bei der Polizei und kündigte an, dass ihre Anwältin sich nun um die rechtlichen Schritte kümmern werde.

Kate ist nach eigenen Angaben viel auf Reisen. Umso mehr hat sie der Vorfall offenbar getroffen: "Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin ja sehr viel unterwegs und ich werde eigentlich immer in Ruhe gelassen. Aber von fremden älteren Männern von allen Seiten bepöbelt zu werden, war schon hart", erklärte sie in ihrer Story. Die 39-Jährige wurde durch verschiedene Reality-TV-Formate bekannt und ist auf Social Media sehr aktiv, wo sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lässt.

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Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

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Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

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Imago Realitystar Kate Merlan auf der Berlin Fashion Week im Februar 2025