"Aggressionsprobleme": Kate Merlan schießt gegen Elena Miras

Elena Miras (34) hat Kampf der RealityAllstars freiwillig verlassen. Ernstzunehmende körperliche Einschränkungen hätten sie zur Aufgabe gezwungen, erklärte die Schweizerin in einer Instagram-Story. Anders als bei Promi Big Brother, wo die Produktion sie wegen ihres Gewichtsverlustes aus der Show genommen habe, habe sie nun selbst die Reißleine gezogen. "Dieses Mal war ich die Schlauere, weil es gesundheitlich nicht ging, habe ich gesagt, ich gehe." Eine Teilnahme an Spielen sei ausgeschlossen gewesen. Zuvor kam es noch zu einem heftigen Streit mit Georgina Fleur (36). Und nun geht es abseits der Kamera mit einer anderen TV-Kollegin weiter.

Kate Merlan (39) schießt gegen Elena. In dem Podcast "Blitzlichtgewitter" sprach Kate jetzt ausführlich über die Geschehnisse in der Sala und behauptete, dass auch sie mit Elena aneinandergeraten sei. Im Gespräch mit den Podcasthosts erklärte das Model, sie sei mit Elenas Art überhaupt nicht klargekommen. Diese Eskalationen seien im Fernsehen aber nur teilweise zu sehen gewesen. "Also ich fand auch, dass sie oft die Kontrolle verloren hat und sehr respektlos war und wirklich, bei ihr ist das immer so von jetzt auf gleich", so Kate. Elenas Launen könnten sich von jetzt auf gleich verändern. "Für mich war's dann teilweise auch unangenehm mit ihr, weil ich einfach Sicherheit bei Menschen brauche. Ich muss wissen, wissen, woran ich bei denen bin", erklärte Kate. Elena bestritt diese Darstellung in einer Story: Weder habe es ernsthafte Streitereien gegeben noch habe sie sich danebenbenommen. Doch Kate legte nach und startete eine ganze Reihe eigener Clips auf Instagram: Dort warf sie Elena vor, starke Aggressionsprobleme zu haben und behauptete, die Influencerin könne froh sein, "dass nicht alles gesendet wurde".

Für Elena ist Reality-Kritik nichts Neues: Die Schweizerin sorgt in TV-Formaten immer wieder mit emotionalen Reaktionen und deutlichen Worten für Aufmerksamkeit. Zugleich betont sie online häufig, wie wichtig ihr ihre kleine Tochter und ein stabiler Alltag abseits des Drehtrubels sind. Auch jetzt macht sie auf Social Media klar, dass sie ihre Entscheidung, die Sala zu verlassen, aus gesundheitlichen Gründen getroffen habe und ihre körperliche Verfassung für sie Priorität hatte. Kate wiederum hat in der Vergangenheit mehrfach erzählt, wie sehr sie Realityshows auch emotional fordern und dass der enge Raum und der permanente Druck schnell zu Spannungen führen können. Beide Frauen sind seit Jahren feste Gesichter der Szene und nutzen vor allem Instagram, um direkt mit ihren Followern zu sprechen – und um ihre jeweilige Sicht der Dinge öffentlich zu machen.

Anzeige Anzeige

Imago Kate Merlan beim Screening von „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ im Festsaal Kreuzberg, Berlin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Elena Miras und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras, "Kampf der RealityAllstars" 2026