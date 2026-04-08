"Glücklich vergeben": Kate Merlan macht Beziehung öffentlich

Kate Merlan (39) hat eine Liebesüberraschung für ihre Fans parat. In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit ein romantisches Reel, das ihre Follower in Aufregung versetzte. Dazu postete sie die Worte "Liebes-News" und machte damit deutlich, dass es um ihr Herz geht. In dem Video ist zu sehen, wie Kate eine Person im Teddybär-Kostüm küsst und die beiden sich innig umarmen. "Ich muss euch was sagen. #reallove", schrieb sie zu dem Clip und setzte dazu einen Emoji, der einen Mann und eine Frau händchenhaltend zeigt, sowie ein rotes Herz. Wer sich hinter dem plüschigen Kostüm verbirgt, verriet die TV-Bekanntheit allerdings nicht.

Auch das Gesicht der mysteriösen Person bleibt verborgen – Kate lässt ihre Fans damit im Unklaren darüber, wer ihr neuer Partner oder ihre neue Partnerin ist. In dem Video schreibt Kate zudem: "Ich bin glücklich vergeben." Die Community reagierte dennoch begeistert auf die Neuigkeit und überschüttete die 39-Jährige mit Glückwünschen. "Alles Glück der Welt", "Wie schön, dich so glücklich zu sehen! Du hast es verdient", "Ach, wie schön" und "Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch", kommentierten ihre Fans unter dem Post. Einige Fans hoffen allerdings noch immer auf ein mögliches Comeback mit ihrem einstigen Mann Jakub Merlan-Jarecki (30).

In den vergangenen Monaten hatten die Fans immer wieder auf eine mögliche Versöhnung zwischen Kate und Jakub gehofft. Obwohl die beiden schon seit geraumer Zeit getrennt sind und die Scheidung eigentlich längst geplant war, hatten sie diese zuletzt nicht vollzogen. Doch an ihrem vierten Hochzeitstag gab es von der Influencerin einen humorvollen Gruß an ihren Ex. "18. November 2025 – vierter Hochzeitstag. Das könnten wir sein – aber du nervst", schrieb sie mit einem Augenzwinkern auf Social Media.

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki, ehemaliges Reality-Pärchen