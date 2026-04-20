Kate genervt: Sam Dylan und Georgina haben KDRS-Aussprache

In der fünften Folge von Kampf der RealityAllstars kommt es zu einem überfälligen Gespräch zwischen Sam Dylan (35) und Georgina Fleur (36). Die Produktion organisiert für die beiden zerstrittenen Ex-Freunde eine moderierte Aussprache, bei der sie Karten ziehen und einander Fragen stellen müssen. Sam geht mit gemischten Gefühlen in das Gespräch. "Ich versuche mal, mit ihr zu sprechen und das einfach mal ein bisschen runterzukochen", sagt er vorher und fügt hinzu: "Ich hoffe, Georgina kann ihre Emotionen herunterfahren und man kann sachlich reden." Währenddessen wartet der Rest der Gruppe in der Sala – darunter auch Sams beste Freundin Kate Merlan (39), die von der Warterei sichtlich genervt ist: "Wie kann man denn so lange reden? Dass ich jetzt meinen kostbaren Schlaf opfere, um auf die zu warten. Hab ich gar keinen Bock drauf", schimpft sie.

Beim Aussprache-Date kommen alte Wunden auf. Ein zentraler Streitpunkt ist ein Vorfall rund um einen geplanten Dubai-Trip: Georgina hatte Sam gebeten, zu ihr zu fliegen, weil es Stress mit ihrem Ex Kubilay Özdemir gegeben habe. Sam wollte sich bereits auf den Weg machen, doch dann entspannte sich die Lage zwischen Georgina und ihrem Ex wieder. "Seitdem hatte ich keine Lust mehr auf die Freundschaft", sagt Sam. Georgina weint und gesteht, dass sie Sam an genau diesem Tag eigentlich mitteilen wollte, dass sie schwanger ist. Außerdem habe sie verletzt, dass er nicht der Patenonkel ihres Kindes werden wollte und ihr nicht einmal zur Geburt gratuliert hatte. Am Ende umarmt Sam sie und sagt "sorry" – Georgina wirkt damit jedoch nicht ganz zufrieden. "Für das alles sagt er sorry?", reagiert sie leicht verärgert. Ob Georginas Tränen echt sind, bezweifelt Sam. Trotzdem nennt er sie einmal wieder "Schatz".

Für Kate ist das eine Aussage zu viel. Sie äfft Georgina nach: "Oh, er hat wieder Schatz zu mir gesagt. Guck mal, Kate, das gefällt dir gar nicht." Im Bett macht die Reality-Darstellerin dann deutlich, was eine mögliche Annäherung der beiden für sie bedeuten würde: "Ich persönlich würde das wirklich krass finden, wenn ihr jetzt wieder eine Freundschaftsnummer habt. Ich glaube, da wäre ich dann halt auch raus, das weißt du auch. Das ist mir gegenüber auch übertrieben unloyal." Im Interview legt sie nach: "Es ist pure Zeitverschwendung. Ich finde sie einfach furchtbar." Das Verhältnis zwischen Kate und Georgina war schon zu Beginn der Staffel angespannt. Als Sam und Georgina beim Einzug am Starstrand aufeinandertrafen, war sofort klar, dass die einstige Freundschaft der beiden tief zerrüttet ist.

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RTL Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der RealityAllstars"

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RTL Sam Dylan und Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars"

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RTL Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der RealityAllstars" 2026