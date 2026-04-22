Bodyshaming bei KDRS: Yana und Tayisiya beziehen Stellung

Bei Kampf der RealityAllstars ist es zu einem handfesten Eklat rund um das Thema Bodyshaming gekommen. Die Zwillingsschwestern Yana (29) und Tayisiya Morderger (29) gerieten dabei mit ihrer Mitstreiterin Kate Merlan (39) aneinander – und die Auseinandersetzung endete mit Kommentaren, die als Bodyshaming gewertet wurden. Jetzt haben sich die beiden im Promiflash-Interview zu den Vorwürfen geäußert und klargestellt, wie sie ihre Aussagen verstanden wissen wollen.

Die Zwillinge betonen, selbst häufig Ziel von Bodyshaming zu sein, und wissen nach eigenen Angaben genau, welche Wirkung solche Kommentare haben können. "Wir sind gegen Bodyshaming! Wir bekommen selbst sehr viel Bodyshaming ab und wissen, was Bodyshaming ist und was es mit einem macht", erklärten Yana und Tayisiya gegenüber Promiflash. Ihre Aussagen hätten sich nicht gegen Kates Körper gerichtet, sondern gegen deren Schönheitsoperationen. "Jungen Frauen Schönheits-OPs als normal zu verkaufen ist schon sehr grenzwertig und gehört unserer Meinung nach auch nicht ins Fernsehen", so die beiden weiter. Gleichzeitig schickten sie eine versöhnliche Botschaft hinterher: "Jeder muss seinen Körper lieben und schätzen, weil jeder schön auf die eigene Art und Weise ist."

Der Streit hatte seinen Ursprung in einer Diskussion ums Catering. Kate hatte die Schwestern darauf angesprochen, dass sie sich zu große Portionen genommen hatten und für andere Kandidaten nichts übrig geblieben war. Daraus entwickelte sich ein Konflikt, der weit über das Thema Essen hinausging und schließlich in den Bodyshaming-Vorwürfen gipfelte. Yana und Tayisiya sind gebürtige Zwillingsschwestern und feiern gemeinsam am 7. März Geburtstag – in der Show treten sie nun auch als unzertrennliches Duo auf, das sich gegenseitig den Rücken stärkt.

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RTL II Tayisiya Morderger und Yana Morderger, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

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RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026