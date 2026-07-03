König Charles lädt zum geheimen Dinner vor Harrys Rückkehr

Kurz vor dem geplanten Besuch von Prinz Harry (41) in Großbritannien hat König Charles (77) ein seltenes Familienessen im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh abgehalten. Beim traditionellen "dine and sleep" – einem gemeinsamen Abendessen mit anschließender Übernachtung im Palast – versammelten sich laut Daily Mail neben Charles und Königin Camilla (78) auch Prinz William (44), Prinzessin Anne (75) und Prinz Edward (62). Das Treffen fand im Rahmen der Royal Week statt, der jährlichen Reise des Monarchen nach Schottland, bei der schottische Kultur und Gemeinschaft gefeiert werden.

William war zuvor für seine Obdachlosen-Initiative Homewards in Aberdeen im Einsatz und reiste danach nach Edinburgh, um den Abend mit seinem Vater und der engsten Familie zu verbringen. Anne und Edward hatten bereits am Nachmittag mit Charles ein Gartenfest für lokale Persönlichkeiten im Park des Holyroodhouse bestritten. Über den Inhalt der Gespräche äußert sich der Buckingham Palast wie üblich nicht. Britische Medien verweisen jedoch darauf, dass vor allem Harrys bevorstehende Reise in die Heimat für Gesprächsstoff gesorgt haben dürfte: Der Duke of Sussex will Medienberichten zufolge bis zu zwei Wochen in Großbritannien bleiben, begleitet von Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Archie (7) und Lilibet (5). Sein Team hat dafür bereits einen prall gefüllten Terminplan mit mehreren öffentlichen Auftritten veröffentlicht und außerdem angekündigt, dass ein Besuch am Grab von Prinzessin Diana (†36) vorgesehen sein soll. Der Hof wiederum lässt verlauten, etwaige Begegnungen oder private Gespräche würden, falls sie zustande kommen, strikt unter Ausschluss der Öffentlichkeit bleiben.

Zwischen Charles und seinen Enkeln besteht seit Jahren eine große räumliche Distanz. Archie und Lilibet waren zuletzt 2022 gemeinsam in Großbritannien, damals noch deutlich jünger, und haben ihren Großvater nur wenige Male persönlich erlebt. Harry ließ über sein Umfeld mehrfach betonen, dass er seine Kinder ihrem Großvater näherbringen wolle. Seine Familie soll Gerüchten zufolge in einer royalen Residenz wohnen, als mögliche Adresse wird der Buckingham Palast gehandelt.

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Getty Images Die Royal Family beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026