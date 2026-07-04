F*ngerte Christin? Joanna versöhnlich mit Calvin Steiner

In Match My Ex kommt es zum großen Knall zwischen Calvin Steiner und seiner Ex-Freundin Joanna Lamprianidou. In der Exit-Hütte vergnügte sich der Realitystar mit Emma Fernlund (25) und Christin Pawlowski – und genau diese Nacht sorgt jetzt für mächtig Gesprächsstoff. Christin behauptet, Calvin habe sie dort mit der Hand befriedigt. Für Joanna ist damit eine klare Grenze überschritten. Die Reality-TV-Bekanntheit macht Calvin deutlich, dass ein Comeback vom Tisch ist und mit ihnen endgültig Schluss ist.

Im emotionalen Gespräch rechnet Joanna mit ihrem Verflossenen ab. "Du hast einfach deinen Schwanz nicht im Griff gehabt und mich damit einfach verloren", schleudert sie ihm vor den Kopf. Calvin versucht sich noch zu erklären und beteuert: "Glaube mir, dass ich dich nicht verarschen wollte." Für die Influencerin steht aber fest, dass sein Verhalten in der Hütte mit Emma und Christin nicht zu entschuldigen ist. Trotzdem macht Joanna klar, dass sie ihm nichts Böses will: "Ich habe für mich selber abgeschlossen und ich will einfach einen guten Weg gehen."

Statt Groll richtet Joanna am Ende versöhnliche Worte an Calvin. "Ich hoffe, dass wir mit einer Stärke und Erkenntnis hier rausgehen", erklärt sie in der Sendung. Dem Realitystar gibt sie noch mit auf den Weg: "Du musst daraus lernen." Die Dreharbeiten von "Match My Ex" fanden bereits im vergangenen Jahr statt. Nach ihrer Showteilnahme gab es tatsächlich ein Auf und Ab zwischen beiden – damit ist mittlerweile aber Schluss. Joanna erklärte auf Instagram: "Wir sind getrennte Wege gegangen, das ganze Hin und Her habt ihr alle mitbekommen gehabt und 'Match My Ex' wurde vor dem Ganzen gedreht."

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou und ihr Ex Calvin Steiner in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner in "Match My Ex"