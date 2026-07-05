Francesca erklärt: Das lief nach "Match My Ex" mit Leandro

Francesca Brinley spricht jetzt offen darüber, wie es nach dem Sieg als stärkstes Paar bei Match My Ex mit Leandro Fünfsinn (26) weiterging. Nach den Dreharbeiten nahm ihre Geschichte abseits der Kameras eine andere Wendung. In einem Instagram-Video schildert die Schweizerin, dass nach dem Finale zunächst alle Kandidaten gemeinsam mit Vans zu einer Location gebracht wurden, um dort den Abschluss der Show und den Abschied zu feiern. Francesca, Leandro und auch Aurelia Lamprecht (27) verzichteten aber auf die Party und hatten eine tolle Zeit zu dritt. Für Francesca ging es am nächsten Morgen direkt weiter, weil ihr Flug anstand. Von Leandro verabschiedete sie sich damals mit schwerem Herzen: "Ich wusste aber, dass ich ihn in einer Woche wiedersehe, weil ich nach Köln sollte."

Wie Francesca weiter erzählt, reiste sie schon eine Woche später nach Deutschland, um Leandro zu besuchen: "Und schon war ich in Köln, ich habe ihn besucht. Auch hier hatten wir eine wunderschöne Zeit." Um das zu unterstreichen, zeigte die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Video sogar Aufnahmen, auf denen sie eng zusammen im Bett kuscheln. Öffentlich auftreten konnten die beiden zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht unbeschwert: "Wir mussten uns verstecken, obwohl da noch nicht raus war, dass 'Match My Ex' gedreht wurde, aber trotzdem haben wir uns ein bisschen undercover gehalten." Doch dann holte der Alltag beide ein. Neben ihren Berufen sei auch die Distanz zwischen Köln und der Schweiz ein Problem gewesen: "Wir haben uns ziemlich schnell darauf geeinigt, dass unsere Lifestyles vielleicht doch nicht so passen, hier draußen."

Außerdem macht sie deutlich: "Man muss ehrlich sagen, er hatte ein bisschen Mühe mit meinem Lifestyle." Mit diesen Worten spielt Francesca auf ihre Tätigkeit als OnlyFans-Model an. Ganz abgerissen ist der Kontakt zwischen den beiden trotz des Romanzen-Aus aber nicht. Francesca berichtet, dass sie Leandro rund zwei Monate später noch einmal besucht habe. Sie habe sogar bei ihm übernachtet und sei mit ihm und seinen Freunden feiern gewesen. Romantisch sei allerdings nichts mehr gelaufen. Stattdessen seien die beiden gute Freunde geblieben – seit dem Dreh sind rund neun Monate vergangen. Außerdem verriet die Influencerin, dass Leandro inzwischen glücklich vergeben ist. Ihren eigenen Beziehungsstatus darf Francesca derzeit noch nicht öffentlich machen. Der Grund: "Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden, ich war ja bei der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love- Staffel dabei."

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Sieger

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"