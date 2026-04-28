Paar nach "Match My Ex"?: Joanna klärt Beziehungsstatus auf

Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner haben in der Realityshow Match My Ex gemeinsam vor der Kamera gestanden – und das nur wenige Wochen nach ihrer Trennung. Die Begegnung in der Sendung verlief alles andere als harmonisch: Während Calvin seine Ex zurückgewinnen wollte, hielt Joanna Distanz zu ihm. Nun hat sie auf Instagram Klartext geredet und ihren Beziehungsstatus mit dem Realitystar endgültig klargestellt. In einem Statement auf ihrem Profil schrieb die Reality-TV-Darstellerin: "Ich habe zu diesem Thema lange nichts gesagt, aber irgendwie möchte ich nicht mehr ruhig bleiben."

Sie erklärte außerdem, dass die Show bereits vor dem ganzen Auf und Ab zwischen ihnen gedreht worden war. Zum aktuellen Stand der Dinge hält sie fest: "Wir sind getrennte Wege gegangen, das Ganze Hin und Her habt ihr alle mitbekommen gehabt und 'Match My Ex' wurde vor dem Ganzen gedreht." Beide hätten Fehler gemacht, so Joanna – dennoch wünsche sie ihm alles Gute: "Ich bin ihm nichts mehr schuldig und er ist mir auch nichts mehr schuldig. Wir haben beide Fehler beigetragen. Trotzdem wünsche ich ihm alles Gute."

Joanna und Calvin hatten sich durch das Reality-TV-Format kennengelernt und waren nach den Dreharbeiten zusammengekommen. In "Match My Ex" geht es darum, dass Ex-Paare direkt nach ihrer Trennung aufeinandertreffen – ein Konzept, das im Fall der beiden offenbar reichlich Zündstoff lieferte. In der Villa krachte es schon beim ersten Aufeinandertreffen: Als Calvin das Haus betrat, suchte Joanna sofort das Weite und verschwand ins Bad. Im Einzelinterview gab sie offen zu: "Ich renne gerne vor meinen Problemen weg." Tatsächlich versteckte sie sich sogar hinter einem Vorhang. Für sie war klar: Nach der frischen Trennung wollte sie vor allem eins, Abstand.

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, Joanna Lamprianidou und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"