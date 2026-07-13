Anna erklärt: Das lief mit Daniel Fischer nach "Match My Ex"

Anna Iffländer (30) hat jetzt auf TikTok ausgeplaudert, was nach dem Ende der Joyn-Show Match My Ex wirklich zwischen ihr und ihrem Match Daniel Fischer passiert ist – und warum aus den beiden trotz einer gemeinsamen Zeit in der Villa kein Paar wurde. Die beiden hatten es bis in die Top drei der Show geschafft, doch nach dem Dreh verlief die Verbindung im Sand. In ihrem Video erzählt Anna offen, was nach den Dreharbeiten hinter den Kulissen ablief und welche Erlebnisse letztlich dazu führten, dass sie sich gegen Daniel entschied.

Direkt nach dem Dreh wünschte sich Anna erst einmal Abstand und Ruhe. Während viele der anderen Teilnehmer feiern gingen, zog sie sich in ihr Hotelzimmer zurück, um mit ihrer besten Freundin zu telefonieren. Daniel habe sie dort zwar aufgesucht, sie habe ihm aber schnell klargemacht, dass sie die Nacht allein verbringen wolle. "In einer Show ist man immer so eingekesselt darin, man muss das erstmal sacken lassen", erklärt sie. Den ersten freien Abend verbrachten die beiden also getrennt, danach reisten alle Teilnehmer einzeln zum Flughafen. Was Anna anschließend sah, gab ihr dann den entscheidenden Anstoß: Daniel erschien zusammen mit seiner Ex Sabrina Wlk bei der Preview von "Forsthaus Rampensau Österreich" – einem Format, an dem beide gemeinsam teilgenommen hatten. "Die sahen sehr vertraut aus. Das waren genau die gleichen Bilder wie in der Villa. Da dachte ich, brauche ich nicht", so Anna auf TikTok.

Auch die Entfernung zwischen den beiden wäre eine Herausforderung gewesen – Anna lebt in Dortmund, Daniel in Österreich. "Da fährst du acht Stunden oder so hin", sagte sie. Nach ein, zwei Telefonaten sei ihr dann endgültig klar geworden: "Ich wünsche mir etwas anderes. Das ist es nicht." Damit sei der Flirt zwischen ihr und Daniel endgültig Geschichte gewesen.

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CH Media Entertainment Anna Iffländer und Daniel Fischer in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Anna Iffländer in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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