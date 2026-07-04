Nie echte Gefühle für Emma: Tim Kühnel wollte nur Preisgeld

Tim Kühnel (29) spricht jetzt Klartext über seine turbulente Zeit nach Match My Ex – und äußert sich auch zu seiner Verbindung mit Emma Fernlund (25). In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklärt der Realitystar, dass das Kapitel Emma für ihn endgültig abgeschlossen sei und die Ereignisse schon Monate zurückliegen. "Die Sache mit E war von Anfang an nichts Ernstes für mich. Ich hatte nie echte Gefühle für sie. Für mich war das lediglich just for fun", stellt er ernüchternd klar. Tim verrät, dass er Emma nach den Dreharbeiten trotzdem noch zu Hause besucht hat und legt eine Beichte ab: "Parallel hatte ich bereits etwas mit einer anderen Person. War im Nachhinein nicht die beste Aktion von mir, verdeutlicht aber noch mal, dass ich offensichtlich nichts Ernstes wollte."

Während Emma vorübergehend "Match My Ex" verlassen musste, hatte sie Sex mit Calvin Steiner. Auch dazu äußert sich Tim: "Was mich abgefuckt hat, war nicht die Tatsache, dass E in der Exit-Villa was mit einer anderen Person hatte, sondern die Tatsache, dass sie mir mehrmals ins Gesicht gelogen hat, während ich nach ihrer Rückkehr direkt mit offenen Karten gespielt habe (wofür sie mich noch an den Pranger gestellt hat)." Gemeint ist, dass Tim während ihrer Auszeit mit Henna Urrehman und Christin Pawlowski knutschte, daraus machte Tim aber kein Geheimnis. Doch damit nicht genug. Warum ließ sich Tim trotz Emmas Lügen auf sie ein und kam mit ihr sogar bis ins Finale? Er antwortet: "Ganz einfach: Ich wollte wenigstens gewinnen und das Geld mitnehmen."

Abschließend ordnet Tim die Geschehnisse zeitlich ein: Das alles sei bereits im vergangenen Jahr passiert und liege für ihn in der Vergangenheit. "Dieses Thema ist neun Monate her und hat absolut keine Relevanz für mich. Ich bin froh, dass das Kapitel jetzt endlich auch öffentlich abgeschlossen ist", hält er fest. Bei Emma sieht das offenbar anders aus. In einem eigenen Statement warf sie Tim unter anderem vor: "Besonders spannend finde ich, dass ausgerechnet von Lügen gesprochen wird von jemandem, der mich damals selbst mit Ariel hintergangen hat und heute offenbar vergeben in einem Datingformat sitzt."

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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