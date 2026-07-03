Kurz vor dem "Match My Ex"-Finale: Diese Paare haben S*x

Kurz vor dem großen Finale der Datingshow Match My Ex auf Joyn wird es noch einmal richtig heiß – gleich zwei Paare landen in der sogenannten X-Suite und werden miteinander intim. Julius Tkatschenko und Sabrina Wlk hatten sich eigentlich fest vorgenommen, keinen Sex im TV zu haben, doch als die beiden erneut den Schlüssel für den exklusiven Raum in die Hände bekommen, werfen sie ihre selbst aufgestellten Regeln kurzerhand über den Haufen: Sie verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander.

Im Anschluss reagieren beide mit einer gehörigen Portion Humor auf das, was gerade passiert ist. Sabrina kichert verlegen: "Es tut mir doch so leid, Mama." Julius witzelt seinerseits, er werde Sabrinas Mutter persönlich kennenlernen und sie davon überzeugen, dass der gemeinsame TV-Sex völlig in Ordnung war. Auch Emma Fernlund (25) und Tim Kühnel (29) bekommen den Schlüssel zur X-Suite und machen davon reichlich Gebrauch. Die Mikrofone der Produktion fangen Emmas lautes Stöhnen ein, das den Zuschauern keinen Zweifel daran lässt, was in der Suite vor sich geht.

Während Sabrina und Julius in dieser Folge zum ersten Mal intim werden, hatten Emma und Tim dieses Kapitel schon zuvor aufgeschlagen. Kurz nach Emmas Comeback in der Show zog es die beiden in die berüchtigte X-Suite. Mit Drinks, Jacuzzi und wildem Geflirte ging es schnell zur Sache. Am Morgen danach wirkte Emma gelöst und verschmitzt und sagte: "Wer kann schon Nein sagen zu Tim? Geht ja nicht." Beide sind geübt beim Liebesspiel im TV: Sie hatten auch während ihrer gemeinsamen Teilnahme an Der Promihof Sex.

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"