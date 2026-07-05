Calvin Steiner sicher: Leandro ver*rscht Frauen in TV-Shows

In Match My Ex knallt es gewaltig: Calvin Steiner stellt seinen Mitstreiter Leandro Fünfsinn (26) offen als Frauenaufreißer hin. In der aktuellen Folge der Datingshow bezichtigt Calvin ihn, in jeder Sendung dieselbe Masche abzuziehen und Frauen nur etwas vorzuspielen. Besonders Leandros frische TV-Romanze mit Francesca Brinley steht im Kreuzfeuer: Calvin glaubt nicht, dass der Influencer das Schweizer OnlyFans-Girl nach Drehschluss wirklich ernsthaft kennenlernen will. Im Haus eskaliert die Situation, als Calvin seinem Kollegen knallhart ins Gesicht sagt, er habe ihn längst durchschaut. Calvin habe Leandro nur wenige Wochen vor dem Einzug in Köln mit anderen Frauen gesehen – für ihn ein klares Zeichen, dass die Gefühle für Francesca nicht echt sein können.

Vor den Mitbewohnern erklärt der Blondschopf: "Meine Einschätzung ist, dass ich nicht denke, dass ihr über die Show hinaus ein Paar werdet. Ich habe das Gefühl, dass ich dich durchschaut habe, in der Hinsicht, wie du dich gibst und generell. Es zieht sich leider wie ein roter Faden durch jede Show, in die du gehst." Daraufhin fordert er seinen Mitstreiter auf, von Anfang an ehrlich gegenüber Frauen zu sein und ihnen zu sagen, dass er nichts Ernstes wolle. Leandro hält entschieden dagegen und betont in der Runde, dass er es mit Francesca ernst meine und sich wirklich etwas mit ihr außerhalb des Formats vorstellen könne.

Sabrina Wlk kann Calvins harte Worte nicht nachvollziehen und stellt sich im Haus deutlich hinter Leandro. Sie findet, er und Francesca seien "sehr süß" miteinander und würden als Paar gut harmonieren. Doch damit ist der Streit nicht beendet: Später gerät das Duo erneut heftig aneinander, als Leandro ein Gespräch mit Julius Tkatschenko führt. Calvin platzt dazwischen und fordert erneut klare Worte. Er will, dass Leandro endlich ohne Ausflüchte auf den Punkt bringt, was er wirklich fühlt und plant – es kommt zum Streit. "Er soll in einer Romanze mitspielen, in so einem schlechten Bollywoodfilm. Mit Realness hat das hier alles nicht zu tun", ätzt Calvin.

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Collage: CH Media Entertainment, CH Media Entertainment Calvin Steiner und Leandro Fünfsinn, Collage

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, Leandro Fünfsinn und Francesca Brinley in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Teilnehmer