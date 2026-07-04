Leif Lunburg kehrt überraschend als Lennox zu AWZ zurück

Leif Lunburg (24) feiert jetzt ein unerwartetes Comeback bei Alles was zählt: Nur vier Monate nach seinem Ausstieg im März steht der Schauspieler erneut als Lennox vor der Kamera. In Folge 4984, die am 9. Juli bei RTL ausgestrahlt wird, kehrt seine Figur überraschend nach Essen zurück. Dort platzt Lennox ausgerechnet in den Moment, in dem Nick, gespielt von Raphael Kalkowski, Dragan, dargestellt von Florian Thunemann (45), endlich ein lang gehütetes Geheimnis anvertrauen will. Statt einer schockierenden Enthüllung kommt es jedoch zu einem emotionalen Wiedersehen – und zu neuen Spannungen zwischen den drei Figuren, wie Kino.de berichtet.

Dragan empfängt Lennox, der gerade eine kleine Tourpause einlegt, mit großer Freude. Dadurch spitzt sich die Situation zwischen den Figuren weiter zu: Nick kommt nämlich nicht mehr dazu, Dragan zu offenbaren, dass er dessen Sohn ist. Stattdessen muss er mit ansehen, wie herzlich und vertraut Dragan mit Lennox umgeht. Besonders schmerzt ihn das, weil ihn die Vergangenheit bis heute belastet: Dragan hatte Nicks Mutter damals Geld für eine Abtreibung angeboten. Dass er sich Lennox gegenüber nun wie ein fürsorglicher Vater verhält, stößt Nick laut Kino.de deshalb besonders bitter auf.

Leif Lunburg hatte rund ein Jahr lang als Lennox für emotionale und dramatische Geschichten bei "Alles was zählt" gesorgt, bevor sich seine Figur Ende März aus Essen verabschiedete. Umso größer dürfte die Überraschung über das schnelle Wiedersehen bei den Fans der Daily sein, die zuletzt auch weitere Figuren verabschieden mussten. Laut Kino.de ist allerdings noch offen, wie lange Leif diesmal bleibt. Bislang ist lediglich ein Gastauftritt geplant, bevor Lennox seine Tour fortsetzt. "Alles was zählt" läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL, neue Folgen sind bei RTL+ bereits vor der TV-Ausstrahlung verfügbar.

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Instagram / leiflunburg Leif Lunburg, Schauspieler

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RTL / Julia Feldhagen Florian Thunemann, "Alles was zählt"-Darsteller

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