AWZ-Aus: Daniel Noah verabschiedet sich von seiner Rolle

Es ist ein emotionaler Abschied: Daniel Noah hat Alles was zählt verlassen und sich im Interview mit RTL noch einmal persönlich bei seinen Fans gemeldet. Der Schauspieler spielte in der Serie gleich zwei Rollen – zunächst Jan, später dessen Zwillingsbruder Mika – und durchlebte dabei eine Vielzahl dramatischer Storylines. Von einer Hirntumor-Diagnose über große Liebesgeschichten bis hin zu kriminellen Verstrickungen war bei seinen Figuren alles dabei, was das Soapserienleben hergibt. Im Interview blickt Daniel dankbar auf seine Zeit bei der Produktion zurück und hebt vor allem die persönliche Entwicklung hervor, die ihm die Arbeit gebracht hat. "Man wächst ja mit jeder Sache, die man tut", erklärt er.

Besonders dankbar sei er dafür, "dass ich so viel spielen durfte". Mit Blick auf die emotionale Bandbreite seiner Rollen schwärmt er gegenüber dem Sender: "Mit Hirntumor im Kopf und du weißt, du wirst bald sterben, verliebst dich aber noch in die große Liebe deines Lebens – bis hin zu dem Versuch, sich aus einem gescheiterten Leben wieder eine Existenz aufzubauen. Das macht schon Spaß." Auch das Team am Set werde ihm fehlen, sagt er: "Ich finde, das ist hier schon sehr familiär alles." Den Fans widmete er abschließend persönliche Worte und dankte ihnen für ihre Treue: "Es war mir eine Ehre, für euch Jan und Mika zu spielen. Ohne euch würde es das Format wahrscheinlich nicht geben."

Doch ganz ohne Drama lässt "Alles was zählt" Daniel nicht gehen. Wie Daniel im RTL-Interview bereits verraten hatte, wurde es zum Abschied noch einmal richtig düster: Imani kommt Mikas Geheimnis auf die Spur und stellt ihn zur Rede. Die Situation eskalierte komplett, plötzlich schwebte die Ärztin in akuter Gefahr. Am Ende griff Vanessa ein, überwältigte Mika und rief die Polizei. Für Mika hatte das harte Konsequenzen: Er wurde festgenommen und musste sich wegen seiner kriminellen Machenschaften verantworten. "Wohin es geht, wird natürlich offengelassen." Aber, ich mein, Mika ist straffällig geworden. Er hat Gelder veruntreut, er hat Menschen erpresst, Imani erpresst und wird dementsprechend auch behandelt", erklärte Daniel.

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RTL / Julia Feldhagen Jan Köster (Daniel Noah) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

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RTL / Julia Feldhagen Imani (Féréba Koné) und Jan (Daniel Noah) bei "Alles was zählt"

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RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars

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