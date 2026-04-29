AWZ-Rolle im Wandel: Diese Stars spielten Jenny Steinkamp

Seit 20 Jahren ist Jennifer "Jenny" Steinkamp eine der prägendsten Figuren in der RTL-Daily Alles was zählt. Die intrigante Ex-Eiskunstläuferin prägt die Serie seit der allerersten Folge, doch ihr Gesicht wechselte über die Jahre gleich mehrfach. Insgesamt vier verschiedene Darstellerinnen liehen der umtriebigen Geschäftsfrau bereits ihr Profil. Den Grundstein für den Kultstatus legte Christiane Klimt (44), die ab 2006 über 450 Folgen lang als Ur-Jenny begeisterte. Nach ihr übernahm Silvia Maleen das Zepter, gefolgt von einem extrem kurzen Intermezzo durch Sophie Lutz im Jahr 2011. Die bei vielen Fans beliebteste Ära begann schließlich mit Kaja Schmidt-Tychsen (44), die die Rolle über 13 Jahre lang verkörperte und zur absoluten Identifikationsfigur des Steinkamp-Clans aufstieg, bevor sie die Serie im Sommer 2025 verließ.

Hinter den Kulissen der Erfolgsserie waren die Gründe für die häufigen Wechsel so vielfältig wie die Intrigen der Rolle selbst. Christianes plötzliches Aus nach zwei Jahren hatte einen ernsten Hintergrund: Die Schauspielerin erlitt einen Burnout, von dem sie sich glücklicherweise vollständig erholt hat. Silvia suchte nach zwei Jahren ebenfalls das Weite, da der straffe Zeitplan einer Daily Soap kaum Raum für eine berufliche Neuorientierung ließ. Auch Kaja zog 2025 nach über einem Jahrzehnt einen Schlussstrich unter das Kapitel. Laut RTL suchte sie nach neuen Herausforderungen und wollte endlich in andere Charaktere schlüpfen, was nach so langer Zeit im selben Kostüm eine nachvollziehbare Entscheidung darstellt.

Trotz des schmerzhaften Abschieds von Kaja müssen Fans den Kopf nicht hängen lassen. Da die Figur der Jennifer Steinkamp keinen Serientod starb, bleibt die Tür für eine Rückkehr sperrangelweit offen. Ob es ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht gibt oder ob bald eine fünfte Darstellerin in diese großen Fußstapfen treten wird, bleibt vorerst das süße Geheimnis der Produktion. Christiane bewies bereits 2024 mit einem Gastauftritt bei Unter uns, dass das RTL-Universum klein ist und Comebacks jederzeit möglich sind. Die Geschichte der Jenny Steinkamp ist nach 20 Jahren jedenfalls noch lange nicht zu Ende erzählt – das nächste Kapitel in der Villa Steinkamp wartet nur darauf, endlich aufgeschlagen zu werden.

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Karsten Hennig / ActionPress Christiane Klimt, Thorsten Grasshoff und Tanja Szewczenko beim "Alles was zählt"-Fototermin

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Imago Beim Golfturnier zur RTL-Serie "Alles was zählt" in GolfCity Pulheim: Jürgen Fischer, Kaja Schmidt-Tychsen und Matthias Brüggenolte im Juni 2022

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RTL / Jil Versteeg Kaja Schmidt-Tychsen als Jenny Steinkamp in "Alles was zählt"