Fans fassungslos: Daniel Noah verlässt AWZ für immer

Es ist ein herber Verlust für die Fans von Alles was zählt: Schauspieler Daniel Noah steigt bei der RTL-Daily aus. Bereits am Freitag, dem 22. Mai 2026, flimmert seine letzte Szene über die Bildschirme – und damit endet auch die Geschichte seiner Figur Mika. Nach dem Serientod seines Zwillingsbruders Jan verlieren die Zuschauer damit nun auch die zweite Hälfte des Zwillingsduos. Gegenüber RTL bestätigte der Serienstar seinen Ausstieg und verriet dabei auch, wie dramatisch das Finale für seine Rolle wird. Achtung, es folgen Spoiler!

Die letzten Folgen haben es in sich: Imani, gespielt von Féréba Koné, kommt Mikas dunklem Geheimnis schließlich auf die Spur und stellt ihn zur Rede. Doch wie Kino.de berichtet, eskaliert die Situation komplett und plötzlich schwebt die Ärztin in akuter Gefahr. Nur durch das Eingreifen von Vanessa, dargestellt von Julia Augustin (38), kann Schlimmeres verhindert werden. Sie überwältigt Mika und alarmiert die Polizei. Für die Figur hat das drastische Konsequenzen: Mika wird festgenommen und muss sich wegen seiner kriminellen Machenschaften verantworten. "Wohin es geht, wird natürlich offen gelassen. Aber, ich mein, Mika ist straffällig geworden. Er hat Gelder veruntreut, er hat Menschen erpresst, Imani erpresst und wird dementsprechend auch behandelt", erklärt Daniel im Interview mit RTL.

Nach dem herzzerreißenden Schicksal seiner Rolle Jan müssen sich die Fans nun also vorerst komplett von Daniel verabschieden. Ob die Zuschauer jemals auf ein Wiedersehen hoffen dürfen, bleibt fraglich. Zwar wäre ein Comeback der Figur Mika trotz Gefängnisstrafe in der Serienwelt theoretisch möglich, konkrete Pläne gibt es laut Kino.de bislang jedoch nicht. Wie es bei "Alles was zählt" weitergeht, können Fans weiterhin montags bis freitags am Vorabend bei RTL sowie im Stream auf RTL+ verfolgen.

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Instagram / danielnoah_official "Alles was zählt"-Schauspieler Daniel Noah.

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RTL / Julia Feldhagen Imani (Féréba Koné) und Jan (Daniel Noah) bei "Alles was zählt"

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RTL / Julia Feldhagen Jan Köster (Daniel Noah) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

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