So sehr litt Silvan-Pierre Leirich unter seinem AWZ-Abschied

Silvan-Pierre Leirich (65) verabschiedet sich von seiner Kultrolle: Der Schauspieler ist nun ein letztes Mal als Richard Steinkamp in Alles was zählt zu sehen und hinterlässt damit eine spürbare Lücke in der beliebten Soap. Nach fast 20 Jahren in der Serie zieht Silvan damit einen endgültigen Schlussstrich. Im Gespräch mit spot on news beschreibt er jetzt, wie intensiv und emotional dieser Abschied für ihn war – nicht nur vor der Kamera, sondern auch persönlich. Besonders die dramatische finale Entwicklung seiner Figur habe ihn dabei an seine Grenzen gebracht.

Besonders die finalen Szenen rund um Richards Tod hätten ihm alles abverlangt. "Es ist emotionale Schwerstarbeit, gesundheitliche Schäden, insbesondere das eigene Sterben authentisch zu verkörpern. Ich bin jetzt noch dabei, das zu verarbeiten", erklärt Silvan-Pierre gegenüber spot on news. Für die Rolle habe er intensiv auf "Method Acting" gesetzt: "Im Method Acting tun Sie nicht so, als ob, sondern Sie SIND der sterbende Richard. Da geht man automatisch durch ein dunkles Tal übelster Depression." Sport und Meditation hätten ihm laut Gala geholfen, die Belastung besser zu verarbeiten. "Mir war etwas mulmig dabei, aber letztendlich war es eben auch eine große schauspielerische Herausforderung", so Silvan-Pierre.

Auch die Reaktionen der Fans haben Silvan-Pierre sichtlich berührt: "Von 'Oh Gott, bitte nicht!' bis 'Das verkrafte ich nicht, ohne den Papa, wie soll das gehen ...?!' war da alles bei", verrät er gegenüber spot on news und gibt zu: "Das hat mich emotional schon sehr mitgenommen!" Erst kürzlich traf der Schauspieler die endgültige Entscheidung, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Sein letzter Auftritt als Oberhaupt der Steinkamp-Familie ist bereits auf RTL+ verfügbar und läuft am 7. Mai um 19:05 Uhr im regulären TV-Programm.

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RTL / Julia Feldhagen Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Stars

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Instagram / pierre_de_la_bronx Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

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AWZ-Schauspieler Silvan-Pierre Leirich