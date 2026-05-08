Ausstieg im Januar: Julia Augustin ist wieder zurück bei AWZ

Bei Alles was zählt gibt es ein Wiedersehen mit Julia Augustin (38) – und das, obwohl die Schauspielerin die Serie erst im Januar verlassen hatte. Doch ihr Charakter Vanessa muss wieder nach Essen zurück. Der Grund wird die Fans zutiefst berühren. Vanessas Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) ist schwer krank und spielt ernsthaft mit dem Gedanken, sein Leben zu beenden. Die besorgte Tochter will das verhindern. Aber auch wenn der Grund für ihre Rückkehr traurig ist, freut Julia sich, wieder für AWZ vor der Kamera zu stehen. "Es fühlt sich selbstverständlich wie immer ganz fantastisch an, wieder hier zu sein", betont sie im RTL-Interview.

Ihre Auszeit habe Julia zwar genossen, aber ihr habe dennoch etwas gefehlt: "Man sitzt dann da und denkt: Ach, ist das schön, freizuhaben – aber irgendwie fehlt einem das Team und das ganze Drumherum." Die Geschichte, mit der ihr Charakter Vanessa zu "Alles was zählt" zurückkommt, habe der 38-Jährigen schon beim Lesen die Tränen in die Augen getrieben. "Ich habe ehrlich gesagt schon beim Lesen geweint und war auch wütend, weil ich dachte: Warum muss ich das spielen?", meint sie. Ob Vanessa mit ihren Bemühungen Erfolg haben wird, werden die Fans in den kommenden Folgen sehen. Allerdings gab der Sender bereits preis, dass die geliebte Figur fürs Erste eine Weile bleiben wird – so schnell müssen die Zuschauer Julia also nicht wieder verabschieden.

Ob Richard tatsächlich den Freitod wählen wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Allerdings werden die Fans sich früher oder später von ihm trennen müssen, denn Darsteller Silvan gab schon im April dieses Jahres seinen Ausstieg bei "Alles was zählt" bekannt. "Ein Abschied ist immer schwierig – egal, welcher Art dieser Abschied ist. Das ist natürlich auch schmerzhaft", erklärte der Schauspieler in einem Instagram-Post. Damit ist für ihn nach fast 20 Jahren bei der Daily Schluss. Daran hatte Silvan durchaus zu knabbern, vor allem weil seine Figur ein so bewegendes Ende hat. "Es ist emotionale Schwerstarbeit, gesundheitliche Schäden, insbesondere das eigene Sterben authentisch zu verkörpern. Ich bin jetzt noch dabei, das zu verarbeiten", meinte er in einem Interview mit spot on news.

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Instagram / julia.augustin_ Julia Augustin macht ein Selfie

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RTL / Julia Feldhagen Schauspielerin Julia Augustin

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ActionPress Silvan-Pierre Leirich bei einer Autogrammstunde im August 2018

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