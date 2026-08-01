20 Jahre: RTL-Daily "Alles was zählt" feiert großes Jubiläum

Am 4. September feiert die RTL-Daily Alles was zählt ihr 20-jähriges Bestehen – und das mit einer ganzen Jubiläumswoche voller emotionaler Geschichten und einem prominenten Stargast. In über 5.000 Folgen wurde in der beliebten Seifenoper geheiratet, gestritten, geliebt und intrigiert. Tennisstar Sabine Lisicki (36) kehrt dabei ab dem 24. August für mehrere Folgen als Gaststar zurück und begleitet die Serie bis einschließlich 7. September.

Die Jubiläumswoche startet am 31. August mit einer Braut, einem Baby und bösen Überraschungen – ganz nach dem bewährten Erfolgsrezept der Show. Dazu hat sich RTL ein besonderes Gewinnspiel für die Fans ausgedacht: Rund um die 5.000. Folge wurden insgesamt sieben rote Luftballons in den Episoden der kommenden Wochen versteckt. Wer alle Ballons entdeckt und die richtige Lösung einreicht, hat bis zum 4. September die Chance auf attraktive Preise.

Seit der allerersten Folge vor 20 Jahren ist Tatjana Clasing (62) als Serienmatriarchin Simone Steinkamp mit von der Partie und zählt damit zu den beständigsten Gesichtern der Produktion. Anlässlich des runden Geburtstags zeigte sie sich gegenüber RTL begeistert: "20 Jahre spannende Geschichten, Spaß an der Arbeit, wunderbare Kolleginnen und Kollegen und ein großartiges Team! Wenn das kein Grund zum Feiern ist!" Auch Sabine Lisicki freut sich über das Jubiläum – die Tennisikone war schon vor ihrem ersten Gastauftritt im vergangenen Winter ein großer Fan der Serie. "Als die Serie vor 20 Jahren rauskam, habe ich kaum eine Folge verpasst und bin nach dem Training immer schnell nach Hause, um rechtzeitig gucken zu können", erklärte sie gegenüber dem Sender.

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Marc Dumitru, Tatjana Clasing, Ania Niedieck, Bianca Hein anlässlich 20 Jahre "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Carola Pohle Sabine Lisicki bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Leif Lunburg, Igor Dolgatschew, Shaolyn Fernandez, Raphael Kalkowski, Suri Abbassi aus "Alles was zählt"