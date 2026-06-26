AWZ-Star Jörg Rohde kehrt nun mit einem Paukenschlag zurück

Nach sechs Monaten Babypause ist Jörg Rohde (42) wieder zurück am Set der RTL-Daily-Soap Alles was zählt. Der Schauspieler, der dort die Rolle des Ben Steinkamp verkörpert, widmete sich seit der Geburt seines Kindes voll und ganz seiner Familie. Jetzt steht er wieder in Essen vor der Kamera – und das gleich mit einer besonders emotionalen Geschichte. In einem Interview mit RTL schwärmt er von seiner Zeit als frischgebackener Vater: "Ich bin jetzt seit einem halben Jahr Papa und war jetzt ein halbes Jahr nur bei meinem Baby und meiner Frau. Das ist so unfassbar schön." Vor allem die Geburt selbst habe ihn tief beeindruckt. "Das Erste, was ich meiner Frau danach gesagt habe, war, wie sehr ich sie liebe und wie beeindruckt ich von ihr bin", so Jörg.

Auch die Rückkehr ans Set habe sich für ihn sofort richtig angefühlt. "Ich habe in der ersten Sekunde wieder gespürt, was hier für großartige Menschen arbeiten. Das hier ist für mich mittlerweile wie eine Familie", erzählt er. Schauspielerisch sei das Wiedereingewöhnen schnell gegangen: "Es war total easy, wieder in meinen Vibe zu kommen." Dazu habe vor allem die neue Storyline beigetragen: "Ich habe eine richtig coole Geschichte bekommen, auf die ich mich mega freue. Ich komme direkt mit einem Paukenschlag zurück. Es ist geil geschrieben und macht total Bock zu spielen." In der Serie kehrt sein Charakter Ben wegen des Todes seines Vaters Richard Steinkamp nach Essen zurück. "Ben will eigentlich gar nicht hier sein", erklärt Jörg. "Aber es gibt da eine Testamentsangelegenheit, weshalb er zurückkommen muss." Der Verlust treffe Ben dabei mit voller Wucht: "Der Verlust von Richard hat Ben alles genommen."

Jörg Rohde ist seit Jahren festes Mitglied der "Alles was zählt"-Besetzung und spielt Ben Steinkamp, ein Mitglied der zentralen Steinkamp-Familie der Serie. Privat ist der Schauspieler verheiratet. Mit der Geburt seines Kindes ist er nun zum ersten Mal Vater geworden. Seitdem verbringt er jede freie Minute mit seinem Baby und seiner Partnerin und genießt das neue Familienleben in vollen Zügen. "Alles was zählt" läuft montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und ist außerdem auf RTL+ abrufbar, wo neue Folgen bereits bis zu sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung stehen.

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RTL / Julia Feldhagen Jörg Rohde, Schauspieler

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Francisco Medina, Tatjana Clasing, Jörg Rohde und Silvan-Pierre Leirich, AWZ-Stars

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Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und sein Frau Nathalie, Juli 2022

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