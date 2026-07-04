Lily Collins genießt Auszeit mit Ehemann während Paris-Dreh

Zwischen zwei Drehtagen zur sechsten und letzten Staffel von Emily in Paris hat sich Lily Collins (37) eine kleine Auszeit gegönnt – und die gemeinsam mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) verbracht. Die Schauspielerin und der Filmregisseur schlenderten gemeinsam durch die Straßen von Paris, machten einen Stopp im Ralph-Lauren-Store und holten sich anschließend etwas zu trinken. Lily trug dabei Capri-Leggings und eine dunkelblaue Jacke und hielt sich mit einem Matcha-Drink in der Hand. Fotos des Ausflugs veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Am Nachmittag desselben Tages war Lily dann wieder im Arbeitsmodus: Sie wurde gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin Ashley Park (35), die in der Serie die Rolle der Mindy spielt, bei Dreharbeiten in den Pariser Straßen gesichtet. Die beiden sahen dabei äußerst schick aus, während Ashley pinke Einkaufsboxen durch die Stadt trug. Die neue Staffel soll dort anknüpfen, wo die fünfte endete – mit Emily, die eine Postkarte von ihrem On-off-Love Gabriel (Lucas Bravo, 38) erhält, der nach Griechenland aufgebrochen ist, um auf der Yacht eines Milliardärs als Koch zu arbeiten.

Lily und Charlie, der Sohn von Schauspieler Malcolm McDowell, lernten sich 2019 am Set von Charlies Film "Gilded Rage" kennen. Im September 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt, ein Jahr später heirateten sie in einer intimen Zeremonie in Dunton Hot Springs im US-Bundesstaat Colorado. Vergangenes Jahr wurde ihre gemeinsame Tochter Tove mithilfe einer Leihmutter geboren. In einem Behind-the-Scenes-Video hatte Lily das Ende ihrer Netflix-Erfolgsserie vorab angekündigt: "Nach sechs unvergesslichen Jahren als Emily Cooper bin ich hier, um euch mitzuteilen, dass die kommende sechste Staffel unsere letzte sein wird."

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Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, März 2026

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Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025