Bauernhof-Besuch: Lily Collins teilte seltene Familienfotos

Lily Collins (37) gewährt ihren Fans auf Instagram gerade seltene Einblicke in ihr Familienleben. Die Schauspielerin teilte eine Reihe von Schnappschüssen, die sie gemeinsam mit ihrem Kind bei einem Bauernhofausflug zeigen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Nachwuchs begeistert auf einem Traktor sitzt und die ländliche Umgebung erkundet. Dazu schrieb Lily: "Lehrplan der Sommerschule: Aufkleber, Bilderbücher, Haargummis und der Zirkus..."

Neben den Aufnahmen vom Bauernhofbesuch sind in dem Instagram-Post auch weitere herzliche Familienmomente festgehalten. Bunte Mal-Sessions zu Hause geben einen Blick in den Alltag der Familie, und auf einem weiteren Foto ist Lily gemeinsam mit ihrem Mann und dem Kind zu sehen. Der Regisseur Charlie McDowell (43) und die Tochter von Sänger Phil Collins (75) sind seit 2021 verheiratet.

Privat hält sich Lily in der Regel eher bedeckt, was Einblicke in ihr Familienleben angeht. Beruflich ist die 37-Jährige derzeit noch einmal in ihrer wohl bekanntesten Rolle zu sehen: Für die sechste und letzte Staffel von Emily in Paris schlüpfte sie zuletzt noch einmal in die Rolle der Emily Cooper – und dreht damit ihr Abschlusskapitel für die beliebte Netflix-Serie.

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell mit ihrer kleinen Tochter

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Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, März 2026

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Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"