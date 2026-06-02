Lily Collins genießt Auszeit mit Ehemann bei den French Open

Lily Collins (37) gönnt sich aktuell eine kleine Auszeit vom Drehstress – und zwar stilecht in Paris! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) wurde die Schauspielerin jetzt bei den French Open im Stade Roland Garros gesichtet. Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden, wie sie händchenhaltend über die Anlage schlendern und von der Tribüne aus ein Match ansehen. Für das Paar ist der Tennisbesuch nicht nur ein romantischer Ausflug in die französische Hauptstadt, sondern auch eine kurze Pause von ihren Elternpflichten. Lily und Charlie sind seit vergangenem Jahr Eltern einer kleinen Tochter namens Tove, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam.

Styletechnisch setzte die Netflix-Darstellerin beim gemeinsamen Ausflug mit Charlie ganz auf Pariser Eleganz: In einem schwarzen Minikleid, weißer Strickjacke und passenden Brogues mischte sie sich mit ihrem Ehemann unter die Tennisfans. Zeitlich ist der Paris-Abstecher für Lily gut getaktet, denn sie steht derzeit für die sechste und letzte Staffel von Emily in Paris vor der Kamera – zuletzt führten sie die Dreharbeiten dafür nach Mykonos.

Die neuen Folgen der Erfolgsserie sollen die Fans noch einmal quer durch Europa mitnehmen: Nach dem Stopp in Griechenland geht es für Cast und Crew weiter nach Monaco, bevor Emilys Geschichte zurück in die Seine-Metropole führt. In einem Behind-the-Scenes-Video auf Instagram erklärte Lily vor Kurzem: "Nach sechs unvergesslichen Jahren mit Emily Cooper wird diese sechste Staffel unser Finale", und versprach, das Team stecke gerade "sein ganzes Herz" in diesen Abschied. Ein genaues Startdatum bei Netflix steht zwar noch nicht fest, der Release wird aber im Laufe dieses Jahres erwartet. Privat bleibt Paris für die Schauspielerin ohnehin ein besonderer Ort – hier verbringt sie nicht nur viel Zeit am Set, sondern auch immer wieder innige Momente mit Charlie, den sie 2021 in einer intimen Zeremonie in Colorado heiratete. Auch den Ausflug ins Stade Roland Garros genoss das Paar sichtlich.

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Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, März 2026

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025

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Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepaar