Heiße "Emily in Paris"-Fotos mit Lily Collins auf Mykonos

Auf dem griechischen Urlaubsparadies Mykonos werden derzeit die Kameras für die sechste und letzte Staffel der Netflix-Erfolgsserie Emily in Paris aufgebaut – und die ersten Setfotos haben es in sich! Lily Collins (37), die die Hauptrolle der Marketingmanagerin Emily Cooper spielt, wurde am Strand beim innigen Kuss mit ihrem Serienschwarm Gabriel erwischt. Den spielt Lucas Bravo (38), der als Emilys On-again-off-again-Liebesinteresse in der Show bekannt ist. In einem stylischen schwarz-weißen Kleid mit Kuhprint posierte Lily auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, im exklusiven JackieO'-Beachclub mit Blick auf die Super Paradise Bay. Der auffällige Look passt dabei perfekt zum modebewussten Image ihrer Figur. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit Ashley Park (34), Minnie Driver (56) und Philippine Leroy Beaulieu über den Sand tanzt.

Die Bilder zeigen die Darsteller in bester Stimmung beim Dreh der neuen Folgen. Ashley Park spielt in der Serie Emilys beste Freundin Mindy Chen, Minnie Driver verkörpert die exzentrische britische Prinzessin Jane, und Philippine Leroy Beaulieu gibt Emilys Chefin Sylvie. Inhaltlich knüpft die neue Staffel an das Ende von Staffel fünf an: Die frisch Single gewordene Emily bekommt eine Postkarte von Gabriel, der sie nach Griechenland einlädt, wo er auf der Yacht eines Milliardärs arbeitet. Nach den Dreharbeiten auf Mykonos geht es für den Cast weiter nach Monaco – und schließlich wieder zurück nach Paris.

Dass diese Staffel die letzte sein wird, bestätigte Lily selbst mit einem Video, in dem sie ankündigte, die neue Season werde "das letzte Kapitel in Emilys Abenteuer ihres Lebens" darstellen. Ob Emily am Ende endlich mit Gabriel zusammenkommt, ist für Fans der größte Cliffhanger – schließlich fiebern Zuschauer seit Staffel eins einem Happy End der beiden entgegen. Zuvor hatte Emily in der Serie auch Romanzen mit Alfie, gespielt von Lucien Laviscount (33), und Marcello, gespielt von Eugenio Franceschini (34), erlebt. Die Serie selbst läuft trotz gemischter Kritiken enorm erfolgreich: Staffel fünf knackte in den ersten elf Tagen nach dem Netflix-Start im Dezember fast 27 Millionen Aufrufe.

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Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

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Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

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Netflix © 2024 Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"